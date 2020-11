Grande Fratello Vip: buone notizie per chi segue i vipponi H24

2 Buone notizie per gli amanti della diretta del Grande Fratello Vip

Sono in arrivo delle buone notizie per gli amanti del Grande Fratello Vip. Come i fan più accaniti avranno notato, la regia 2 della diretta è scomparsa. A darne comunicazione è stato proprio il Grande Fratello due settimane fa. Il motivo è legato al Coronavirus, ecco cosa aveva divulgato la produzione sui loro social:

“La situazione d’emergenza che sta vivendo il Paese ci ha costretti a ridurre il personale di presidio per salvaguardare la salute dei nostri collaboratori. Per questo, almeno per il momento, la Regia 2 non sarà più disponibile. Né sul sito di Grande Fratello Vip, né su Mediaset Play. La regia 1 e il canale +1, invece, continueranno a funzionare regolarmente.”

Ora, però, le cose sembra che stiano per cambiare al Grande Fratello Vip. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, da lunedì 16 novembre dovrebbe tornare la regia 2. Dunque un’assenza di (solo) due settimane. Ci auguriamo che tutto si sia risolto per il meglio e che il reality abbia trovato il modo per accontentare i telespettatori, nel rispetto delle norme.