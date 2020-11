2 Grande Fratello Vip: abolita la regia 2 a causa del Covid

Il covid non dà tregua al nostro paese, così come nel resto del mondo, e le conseguenze si ripercuotono anche sul Grande Fratello Vip. Come noto, sia sul sito che sull’app del reality, è possibile disporre di due regie diverse e di una dedicata all’ora prima. Dunque regia 1, regia 2 e un’ora prima. D’ora in poi però le cose cambieranno, almeno per il momento. Il Grande Fratello Vip, infatti, tramite un comunicato ha annunciato che la regia 2 non potrà più essere disponibile. Il motivo è legato al covid. Ecco le parole emanante dagli account social del GF:

“La situazione d’emergenza che sta vivendo il Paese ci ha costretti a ridurre il personale di presidio per salvaguardare la salute dei nostri collaboratori. Per questo, almeno per il momento, la Regia 2 non sarà più disponibile. Né sul sito di Grande Fratello Vip, né su Mediaset Play. La regia 1 e il canale +1, invece, continueranno a funzionare regolarmente.”

Una scelta dura quella del Grande Fratello Vip, ma che era inevitabile per salvaguardare la salute dei collaboratori. Il web ha mostrato dispiacere per la scelta, ma tuttavia ne ha capito la motivazione. Speriamo che le cose possano risolversi al più presto.