Vincenzo Chianese | 8 Gennaio 2024

Grande Fratello

Questa sera i fan del Grande Fratello si aspettavano che gli autori prendessero un provvedimento verso alcuni inquilini, che dopo l’uscita di Beatrice Luzzi hanno assunto atteggiamenti irrispettosi. Tuttavia nel corso della diretta è arrivato solo un richiamo e il web è entrato in rivolta.

I fan del Grande Fratello in rivolta

In questi giorni sul web si è a lungo parlato dei concorrenti del Grande Fratello. Come è noto infatti alcuni degli inquilini, dopo l’uscita di Beatrice Luzzi, hanno assunto atteggiamenti che hanno fatto storcere il naso agli utenti. A non passare inosservate sono state alcune frasi di Letizia Petris e Anita Olivieri e certi comportamenti di Giuseppe Garibaldi che hanno dato il via a una lunga polemica. A quel punto i più hanno iniziato a chiedere che gli autori prendessero dei provvedimenti e in molti si aspettavano che stasera arrivasse un comunicato ufficiale. Ciò nonostante le cose non sono andate così.

Nel corso della nuova diretta infatti Alfonso Signorini ha richiamato gli inquilini per quanto accaduto. Tuttavia il conduttore, dopo aver fatto notare come nessuno dei concorrenti abbia infranto il regolamento, ha annunciato che non ci sarebbe stato alcun tipo di provvedimento.

Il web così è entrato letteralmente in rivolta e in tantissimi sui social hanno contestato la scelta degli autori del Grande Fratello. Secondo i più infatti alcuni concorrenti avrebbero meritato una punizione e non sono mancati commenti molti duri contro il reality show.

“non ci sono squalifiche in atto, non è stato violato il regolamento da NESSUNO” NO COMMENT#grandefratello

pic.twitter.com/IgKwYGan3S — La Francesca🌻 (@_Francesca17_) January 8, 2024

Questo cast pieno di gente insensibile e priva di umanità, sono dei scappati di casa e meritano di cadere nel dimenticatoio #GrandeFratello

pic.twitter.com/Wa5jfGY46V — Mery (@goddessofnight_) January 8, 2024

VABBÈ PRATICAMETE FINITA A TARALLUCCI E VINO CE LO ASPETTAVAMO?!

Si

#GrandeFratello pic.twitter.com/WSAaqpee52 — Silvietta•🦖 (@silviettastitch) January 8, 2024

Nel mentre Beatrice Luzzi ha fatto ufficialmente ritorno in casa e potrà dunque proseguire il suo percorso. L’attrice intanto è ancora sostenuta da gran parte del pubblico e per i più è già la vincitrice di questa edizione del reality show.