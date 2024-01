NEWS

Vincenzo Chianese | 8 Gennaio 2024

A seguito di quanto accaduto in casa dopo l’uscita di Beatrice Luzzi, questa sera Alfonso Signorini ha richiamato gli inquilini in diretta

A seguito di quanto accaduto in casa dopo l’uscita di Beatrice Luzzi, questa sera Alfonso Signorini ha deciso di richiamare gli inquilini nel corso della diretta del Grande Fratello. Tuttavia, nonostante i più ne fossero convinti, non c’è stato alcun tipo di provvedimento.

Le parole di Alfonso Signorini

Qualche giorno fa, come tutti sappiamo, Beatrice Luzzi ha dovuto lasciare la casa del Grande Fratello per via della morte di suo padre. Gli autori così hanno informato gli inquilini dell’accaduto, tuttavia alcuni di loro hanno assunto dei comportamenti non consoni alla situazione. A intervenire sui social a quel punto è stato anche Alfonso Signorini, che in un post ha fatto notare la mancanza di empatia di alcuni concorrenti.

Sul web nel mentre è scoppiata la polemica e i più hanno iniziato a chiedere provvedimenti. In queste ore così i più avevano ipotizzato che stasera, nel corso della nuova diretta, arrivasse un comunicato ufficiale. Tuttavia così non è stato. Alfonso Signorini ciò nonostante ha voluto richiamare gli inquilini, facendo notare loro come in un momento così delicato, qualcuno abbia avuto un comportamento non rispettoso. Queste le dichiarazioni del conduttore in merito:

“Vedere che a poche ore dalla notizia che avete ricevuto la preoccupazione di qualcuno di voi erano i pop corn, la festa, il film comico…sentire questo a me ha disturbato. Ho visto qualcuno di voi, che fino a qualche giorno era depresso, giocare con un manichino e fingere di limonarlo. Vorrei dirvi che anche se uno può non andare d’accordo con una persona, difronte a un lutto bisogna fare un passo indietro e avere rispetto”.

Alfonso ha scritto su Instagram: "La mancanza di empatia dimostrata questo oggi da alcuni concorrenti del GF mi lascia letteralmente senza parole" Si rivolge ora ai ragazzi, in merito ai loro commenti sui motivi che hanno portato Beatrice a uscire dalla Casa. #GrandeFratello pic.twitter.com/KR32kyIwd8 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 8, 2024

Le parole di Alfonso Signorini hanno naturalmente trovato il consenso del web, nonostante i più si aspettassero un provvedimento. Stasera nel mentre Beatrice Luzzi farà ritorno in casa e all’attrice facciamo un enorme in bocca al lupo.