Nina Soldano di Un posto al sole difende Grecia e attacca Beatrice

Debora Parigi | 4 Marzo 2024

Grande Fratello

Dopo il confronto tra Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares e le parole usate dalla prima finalista del GF nei confronti dell’inquilina, è intervenuta Nina Soldano. L’attrice di Un posto al sole ha difeso Grecia e accusato le parole troppo forti usate da Beatrice. Ecco cosa ha scritto sui social.

Il post di Nina Soldano sul confronto tra Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares

All’inizio della puntata di stasera del Grande Fratello c’è stato il confronto tra Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares. Il rapporto tra le due inquilini è ai ferri corti e non si reggono più. Così entrambe hanno visto i confessionali l’una dell’altra, dove sono volate anche parole grosse soprattutto da parte della Luzzi. Ha dato della “stupida” alla collega, ad esempio, e ha aggiunto che è “irritante” e che “non rispetta l’italiano”. L’altra ha detto che “Beatrice è gelosa del suo sorriso”.

Su quanto accaduto sono partiti i commenti sui social. E tra questi è arrivato quello di un’attrice nota, collega delle due. Stiamo parlando di Nina Soldano che ha un grande successo nella soap-opera italiana Un posto al sole. La Soldano ha difeso Grecia, con la quale ha anche lavorato, e ha fatto una tirata di orecchie a Beatrice. Sul suo profilo Instagram ha infatti scritto:

“Come sapete non mi espongo quotidianamente, ma quello che vedo e che sento è troppo. Trovo davvero riluttante che una donna di “spessore” come Beatrice Luzzi vada contro Grecia Colmenares in un modo così bieco. Capisco il gioco al massacro pur di sopravvivere al Grande Fratello, pero così è davvero troppo. Beatrice sei già una finalista del Grande Fratello, sii generosa e dai spazio anche ad altri concorrenti. Se sono donne poi, ancora di più. Grecia ho avuto il privilegio di conoscerla sul set e vi posso garantire che è una donna intelligente, sensibile e molto ironica. Grecia Forever!”.

Ad accompagnare il post c’era una foto Nina Soldano proprio in compagnia di Grecia sul set.