In queste ore Gregorio Paltrinieri si è lasciato andare a dei commenti per quanto riguarda l’organizzazione del villaggio olimpico che ospita gli atleti delle Olimpiadi di Parigi.

Gregorio Paltrinieri sul villaggio olimpico alle Olimpiadi di Parigi

Nonostante le tante vittorie degli atleti italiani alle Olimpiadi di Parigi 2024 ci sono delle situazione che proprio non vanno giù agli sportivi. Una di queste è l’organizzazione per quanto riguarda il villaggio olimpico che gli ospita e tra i primi a parlarne abbiamo visto Thomas Ceccon.

Il nuotatore aveva lamentato un po’ di stanchezza dovuta alla difficoltà nel dormire la notte a causa del rumore e del caldo: “Non c’è l’aria condizionata, non si mangia bene e ci sono problemi con il cibo“. A dare conferma di tutto questo anche il collega Gregorio Paltrinieri che, come riporta anche Il Corriere dello Sport, ha definito l’organizzazione “la peggiore” delle quattro Olimpiadi a cui ha preso parte:

“Ho fatto quattro Olimpiadi, sicuramente è la peggiore come organizzazione. Siamo lontani dal Villaggio, penso di non riuscire ad addormentarmi mai prima delle due del mattino per via del caldo.

In camera non c’è l’aria condizionata, non ha senso. Non si possono trattare così gli atleti, alla fine siamo noi i protagonisti e non siamo tutelati”.

Nel frattempo però Gregorio Paltrinieri non demorde e va alla ricerca della medaglia d’oro nella finale dei 1500 metri stile libero che si terrà oggi, domenica 5 agosto 2024. Dopo la medaglia di bronzo negli 800 metri adesso gli spettatori non vedono l’ora di scoprire come se la caverà. L’appuntamento è per le 18:40 circa, in diretta su Rai 2, Eurosport e Sky o in streaming su RaiPlay, DAZN e NOW. Vi terremo aggiornati.