Manca ormai una settimana esatta alla chiusura delle Olimpiadi 2024 e in questi giorni si stanno disputando gli ultimi match delle varie discipline. Quello che salta all’occhio però è che l’Italia guida la classifica mondiale di quarti posti, con ben 12 “medaglie di legno”.

L’Italia segna un record alle Olimpiadi 2024

Siamo ormai al giro di boa e ci si inizia ad avviare verso la conclusione delle Olimpiadi 2024. Proprio in questi giorni infatti si stanno disputando le semifinali delle varie discipline e naturalmente non mancano le emozioni e i colpi di scena. Tra una settimana esatta nel mentre si terrà la cerimonia di chiusura e saluteremo così anche questa edizione dei giochi olimpici. Per l’Italia nel mentre sono arrivate non poche soddisfazioni. Gli azzurri infatti hanno portato a casa (almeno fino a oggi) ben 19 medaglie: 6 oro, 8 argento e 5 bronzo. Nelle prossime ore tuttavia potrebbero esserci nuovi trionfi e noi tutti siamo con il fiato sospeso.

Ciò nonostante nelle ultime ore in molti hanno notato come il nostro paese abbia segnato anche un record quest’anno. L’Italia infatti sta attualmente guidando la classifica mondiale di quarti posti, con ben 12 “medaglie di legno”. Ma non è finita qui. Siamo infatti primi in classifica anche per quinti posti con 11 posizionamenti.

Nel corso della settimana nel mentre scopriremo chi porterà a casa le ultime medaglie e senza dubbio ne vedremo ancora di belle. A oggi intanto gli Stati Uniti si confermano essere la nazione più premiata al mondo alle Olimpiadi 2024 con ben 55 medaglie. Al secondo posto troviamo invece la Francia, con 41 medaglie e subito dopo la Cina, che si posiziona sul gradino più basso del podio con 36 medaglie portate a casa.

Ma cosa accadrà in questi ultimi giorni di giochi? Non resta che attendere per scoprirlo.