Nella giornata di ieri Imane Khelif, la pugile algerina di cui si è tanto parlato negli ultimi giorni alle Olimpiadi di Parigi, è scoppiata in un pianto liberatorio dopo aver vinto il match contro l’ungherese Anna Luca Hamori.

Le lacrime di gioia di Imane Khelif

Della pugile algerina Imane Khelif si è parlato davvero molto in questi ultimi giorni a causa delle fake news che erano state divulgate sul web. Infatti in molti affermavano che si trattasse di una donna transgender e per tale ragione non credevano fosse corretto farla competere con un’avversaria donna.

Tuttavia queste voci di corridoio sono state presto smentite e il web ha finalmente capito che Imane è nata donna. Stando a delle fonti non ancora confermate adesso si parla di intersessualità, una condizione abbastanza diffusa che porta ad avere “delle caratteristiche che non corrispondono con precisione alla categoria ‘maschio’ o ‘femmina’“.

Durante gli ottavi di finale la pugile italiana Angela Carini si è ritirata dopo aver preso un colpo molto doloroso al naso e questo non ha fatto altro che aumentare le dicerie su Imane Khelif. Sicuramente quest’ultima si sarà molto dispiaciuta di tutto ciò che stava succedendo intorno a lei, ma ha resistito fino alla fine per poi cedere proprio ieri pomeriggio.

Qui di seguito possiamo vedere il video in cui scoppia a piangere dopo aver vinto il match contro l’avversaria ungherese Anna Luca Hamori. Notiamo come il pubblico intorno a lei stai esultando mentre la sportiva si fa abbracciare dal suo team asciugandosi le lacrime. Un momento che ha commosso tutti i suoi fan e gli spettatori sintonizzati su questo incontro entusiasmante.

Anche da parte del pubblico italiano i commenti a suo favore sono davvero molti. Qualcuno afferma: “Avete creato un’icona” o ancora “Forza ragazza, non mollare“. Insomma, tanto l’affetto dimostrato e adesso non possiamo fare altro che aspettare per capire come finirà il suo percorso alle Olimpiadi di Parigi.