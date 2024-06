Gossip

Vincenzo Chianese | 16 Giugno 2024

Grande Fratello

Poco fa Sergio D’Ottavi ha annunciato la fine della relazione con Greta Rossetti, accusandola di tradimento. Adesso spunta il nome del presunto amante dell’ex gieffina.

Il rumor su Greta Rossetti

Dopo giorni di gossip oggi è arrivata la conferma: Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi si sono lasciati. Ad annunciare la fine della relazione è stato proprio lo chef, che con un lungo messaggio ha accusato la sua ormai ex fidanzata di tradimento. Queste alcune delle sue dichiarazioni a riguardo:

“Forse si può anche perdonare un tradimento ma bisogna avere la lealtà di ammetterlo e tentare di giustificarlo quando si viene inequivocabilmente scoperti. Non si possono costruire le fondamenta di un rapporto su menzogne, scappatelle, superficialità e mancanza di rispetto. Non è quello che voglio per la mia vita, ho imparato a caro prezzo il rispetto per gli altri e soprattutto quello per me stesso”.

Naturalmente le parole dell’ex concorrente del Grande Fratello hanno fatto in breve il giro del web e in questi minuti gli utenti stanno dicendo la loro sui social. Ma non solo. Poco fa a intervenire è stata infatti Deianira Marzano, che ha rivelato con chi Greta Rossetti avrebbe tradito Sergio D’Ottavi. Stando a quanto si legge, l’ex tentatrice infatti avrebbe avuto un flirt, tuttavia a oggi non confermato, con il suo ex fidanzato Eugenio Colombo. Questo quanto riporta l’esperta di gossip: “Che io sappia, come mi avevano detto fonti vicine, la persona a cui si riferisce Sergio dovrebbe essere Eugenio. Però non condanno nessuno perché quando sei innamorata di una persona ci sta che non te la levi dalla testa così”.

Precisiamo ovviamente che al momento si tratta solo ed esclusivamente di rumor. Non c’è infatti alcun tipo di prova che confermerebbe questo pettegolezzo. Noi di Novella dunque siamo a completa disposizione di tutti i diretti interessati, qualora volessero rilasciare dichiarazioni o fare chiarezza su questi rumor.