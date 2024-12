Ieri sera ad arrivare al Grande Fratello sono stati Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. A un tratto però proprio l’ex tentatrice di Temptation Island ha commentato l’eliminazione di Federica Petagna e ha lanciato una frecciata al suo ex fidanzato Mirko Brunetti.

Le parole di Greta Rossetti

Grandi sorprese ieri nel corso della puntata del Grande Fratello. Ad arrivare in studio sono stati infatti Greta Rossetti e Sergio D’Apice, protagonisti della scorsa edizione del reality show. Ancora oggi la coppia appare unita e serena, per la gioia di tutti i fan, tuttavia a un tratto è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato. Ma andiamo con ordine e vediamo di cosa si tratta.

Durante la diretta, come abbiamo visto, Federica Petagna è stata definitivamente eliminata dal programma e ha così dovuto lasciare la casa una volta per tutte. A rimanere ancora in gioco sono invece il suo ex Alfonso D’Apice e l’ex tentatore e suo attuale fidanzato Stefano Tediosi. Nonostante a oggi tra i due giovani uomini non corra buon sangue, in molti si chiedono già cosa accadrà tra loro adesso che la Petagna non è più una concorrente del Grande Fratello.

Nel mentre a spiazzare il pubblico è stata proprio Greta Rossetti, che una volta in studio ha commentato con Alfonso Signorini l’eliminazione di Federica. A quel punto l’ex gieffina ha lanciato una frecciata al suo ex Mirko Brunetti e ha così affermato: “Ce l’aspettavamo tutti, è un déjà vu. Ha fatto la stessa fine di Mirko. L’anno scorso siamo rimaste io e Perla. Quest’anno rimangono Alfonso e Stefano. Magari diventeranno amici”.

A: Hai visto che Federica se nè andata

Greta: CE L’ ASPETTAVAMO TUTTI, È UN DEJAVÙ, HA FATTO LA STESSA FINE DI MIRKO

A: Proprio tagliente!

La frecciata di Greta non è ovviamente passata in osservata e in breve è diventata virale sui social. Nel mentre la Rossetti prosegue la sua storia d’amore con Sergio D’Ottavi e a questa bellissima coppia facciamo un enorme in bocca al lupo.