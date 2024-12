Durante la scorsa registrazione di Uomini e Donne, Francesca Sorrentino è rimasta con un solo corteggiatore. La tronista farà la sua scelta o abbandonerà il programma? Ecco le ultime anticipazioni.

Le anticipazioni di Uomini e Donne

Siamo ormai nel pieno della nuova edizione di Uomini e Donne e a breve potrebbero arrivare le scelte dei tronisti. Quest’anno, come ben sappiamo, tra i protagonisti del Trono Classico c’è anche Francesca Sorrentino, che in questi mesi si è messa alla ricerca della sua potenziale anima gemella. L’ex protagonista di Temptation Island infatti, dopo la fine della turbolenta relazione con Manuel Maura, ha deciso di rimettersi in gioco e così ha dato il via a questo percorso che è stato fatto di alti e bassi.

Poche ore fa nel mentre si è svolta la registrazione di una nuova puntata del dating show di Maria De Filippi, durante la quale è accaduto qualcosa che ha sorpreso il pubblico. Come ci svelano le anticipazioni, riportate gentilmente da Lorenzo Pugnaloni, Francesca è rimasta con un solo corteggiatore. Stando a quanto si legge, Paolo ha deciso di non tornare più in studio e ha dunque avvisato la produzione. Ma non solo.

Anche Francesco in questi giorni è stato sfuggente e non ha risposto né alle chiamate di Francesca Sorrentino né a quelle degli autori di Uomini e Donne. Il giovane uomo tuttavia era presente in studio e ha spiegato che a volte, a causa di alcuni problemi di salute, ha bisogno di stare da solo. I due hanno anche ballato insieme e lui, senza microfono, ha spiegato alla tronista il perché del suo comportamento.

Francesco dunque rimane l’unico corteggiatore di Francesca. Ma cosa accadrà dunque a questo punto? La Sorrentino sceglierà proprio lui oppure arriveranno nuovi pretendenti? Non si esclude anche la possibilità che la tronista abbandoni il programma da sola. Tuttavia solo nelle prossime ore ne sapremo di più in merito.