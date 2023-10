Chi è Teo Mammucari? Età, vita privata e Instagram

NEWS

Nicolò Figini | 21 Ottobre 2023

Vediamo insieme tutto ciò che sappiamo sul conduttore Teo Mammucari: dall’età, alla vita privata, la carriera e dove è possibile seguirlo su Instagram e social.

Chi è Teo Mammucari

Nome e Cognome: Teodoro Mammucari (in arte Teo Mammucari)

Data di nascita: 12 agosto 1964

Luogo di Nascita: Roma

Età: 59 anni

Altezza: 1 metro e 82 centimetri

Peso: 78 kg

Segno zodiacale: Leone

Professione: Conduttore televisivo, attore e cantante

Fidanzata: informazione non disponibile

Figli: Teo ha una figlia di nome Julia

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @teomammucari

Teo Mammucari biografia ed età

Apriamo la biografia di Teo Mammucari, pseudonimo di Teodoro Mammucari, con alcune delle informazioni che abbiamo raccolto.

Il conduttore nasce a Roma il 12 agosto 1964, sotto il segno del Leone. La sua età oggi è quindi di 59 anni. Per quanto riguarda altezza e peso, sappiamo che è alto 1 metro e 82 centimetri per un peso pari a 78 kg.

Non sappiamo nulla per quanto riguarda la sua famiglia e non conosciamo niente sui genitori, ma ha un fratello di nome Andrea.

Sul percorso di studi sappiamo che frequenta prima l’Istituto tecnico professionale di Roma e poi si iscrive presso il conservatorio teatrale Scaletta.

La vita privata

Parliamo, ora, della vita privata di Teo Mammucari, facendo particolare attenzione alla sfera sentimentale. Il sito Donna Glamour riporta che il conduttore italiano ha avuto come fidanzata, dal 2006 al 2009, Thais Souza Wiggers. Anche se non sono mai diventati marito e moglie, dalla loro unione è nata la figlia Julia. Il conduttore non ha altri figli. Tempo fa, durante un’intervista a Diva e Donna ha parlato del rapporto con l’ex e delle liti avvenute in passato:

Ho passato i tre anni più belli della mia vita. Con una donna che ho amato, che amo e che amerò sempre. […] Ho solo un sogno: cammino su una spiaggia, a Miami, Julia mi corre incontro dicendo semplicemente: “Papà!”. Che cos’altro vuoi sognare quando una figlia ti viene strappata, quando non ti viene permesso di essere padre?

In precedenza, invece, tra le fidanzate di Teo Mammucari troviamo Samantha De Grenet e un flirt con Aida Yespica. Chi è oggi la fidanzata di Teo Mammucari? Al momento non abbiamo informazioni in merito.

Dove seguire Teo Mammucari: Instagram e profili social

Tramite una semplice ricerca sul web scopriamo che Teo Mammucari non ha tutti i profili social più importanti.

Infatti, non è possibile vedere pagine su Facebook e Twitter, di cui possiamo trovare solo pagine create dai fan. Invece, Instagram conta oltre 225 mila followers. Qui compaiono foto che lo ritraggono a lavoro, ma anche mentre si rilassa al mare o fa esercizi in palestra.

Carriera

Ha iniziato a lavorare in TV nel 1995, all’età di 31 anni. In quell’anno, infatti, lo vediamo alla conduzione di Scherzi a parte, per poi presentare il Seven Show.

Film e programmi televisivi

Teo Mammucari, anche se prevalentemente conduttore, ha recitato nel film Streghe verso nord (2001) e nella serie TV Piper (2009). Ecco, adesso, i programmi televisivi da lui presentati:

Scherzi a parte (1994-1995, 2009), Seven Show (1999), Le Iene (1999, 2013-2015, 2017-2018, 2022-2023), Libero (2000. 2002-2004), Veline (2002, 2004), Velone (2003), Cultura moderna (2006-2007, 2016-2017), Primo e ultimo (2008) e Sarabanda (2009)

Questi, infine, le trasmissione in cui vediamo Teo Mammucari dal 2010 in poi: Fenomenal (2010-2011), Wind Music Awards (2011), The Cube – La sfida (2011), Lo show dei record (2012), La grande magia – The Illusionist (2013), Jump – Stasera mi tutto (2013), Tu si que vales (2016-in corso), Lo scherzo perfetto (2017), Il cantante mascherato (2020).

Libero

Nel 1999 appare per la prima volta come Iena nel programma di Italia 1. Il successo però arriva nel 2000 grazie alla trasmissione comico-satirica Libero, basata su scherzi telefonici. Dal 2002 al 2004 prende il timone del concorso Veline, che si occupava di scegliere le ragazze idonee a partecipare a Striscia la notizia. Nel 2004 conduce Velone, mentre l’anno seguente lo vediamo in seconda serata con Mio fratello è pakistano. Il primo quiz da lui presentato è Distraction.

Cultura Moderna

A seguire la carriera di Teo Mammucari è costellata dalla conduzione di Cultura moderna, affiancato dal Gabibbo e Juliana Moreira. Nel 2008, poi, troviamo Teo Mammucari in Primo e ultimo.

Scherzi A Parte

L’anno successivo, dunque dal 2009, di nuovo a Scherzi a parte con Claudio Amendola e Belen Rodriguez. Con quest’ultima, nello stesso anno presenta una nuova edizione di Sarabanda. Conduttore di Fenomenal nel 2010, recita nel film Streghe verso Nord e nella serie Piper. Altri show che vedono lui come presentatore sono: The Cube – La sfida, Wind Music Awards 2011, La grande magia – The Illusionist, Jump – Stasera mi tuffo e Le Iene.

Teo Mammucari a Tú sí que vales

Dal 2016, inoltre, diventa giudice di Tu si que vales e conduce una nuova edizione di Cultura moderna. Infine, tra i lavori più recenti citiamo anche Lo scherzo perfetto nel 2017.

Non solo conduttore, Teo ha pubblicato alcune canzoni nel corso della sua carriera. Tra i titoli ricordiamo Canzoni belle (2004), Www.Schiogliamoipooh (2005) e Disco Malinconico (2011).

Il Cantante Mascherato

Nel 2020 Teo Mammucari ha partecipato a Il Cantante Mascherato, programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Il conduttore è stato talmente bravo da non riuscire a farsi scoprire dalla giuria e dal pubblico e arrivare così fino in fondo, trionfando nel corso della finale.

Le Iene

Per diverse edizioni Teo Mammucari ha condotto Le Iene. In quella più recente accanto a Belen Rodriguez, ma ha deciso di lasciare Mediaset per altri progetti.

Teo Mammucari a Ballando con le Stelle 2023

Oggi, nel 2023, Teo Mammucari è uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle. Vedremo come se la caverà in questa nuova esperienza.

Ad accompagnarlo la bravissima insegnante Anastasia Kuzmina.

Concorrenti e maestri di Ballando con le Stelle

Conosciamo chi sono i concorrenti di Ballando con le Stelle 2023 e i rispettivi maestri ad accompagnarli:

Antonio Caprarica e Maria Ermachkova; Carlotta Mantovan e Moreno Porcu; Giovanni Terzi e Giada Lini; Lino Banfi e Alessandra Tripoli; Lorenzo Tano e Lucrezia Lando; Paola Perego e Angelo Madonia; Ricky Tognazzi e Tove Villfor; Rosanna Lambertucci e Simone Casula; Sara Croce e Luca Favilla; Simona Ventura e Samuel Peron; Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina, Wanda Nara e Pasquale La Rocca.

Il percorso di Teo Mammucari a Ballando con le Stelle

Qui scopriremo come procede il percorso di Teo Mammucari a Ballando con le Stelle.

1^ puntata: (IN AGGIORNAMENTO)