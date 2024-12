Nuova puntata stasera con il Grande Fratello. Dopo tanti televoti in positivo, stasera abbiamo scoperto chi è stato eliminato dalla Casa! A lasciare il programma è Federica. Andiamo a vedere le percentuali.

Federica è l’eliminata del Grande Fratello

È lunedì ed è inevitabilmente tempo anche di… Grande Fratello! Stasera tra le tante dinamiche della serata, abbiamo scoperto anche il risultato del televoto, che ci ha rivelato il nuovo concorrente eliminato del pubblico a casa.

LEGGI ANCHE: Yulia abbandona ufficialmente la Casa del Grande Fratello dopo la denuncia dell’ex Simone

Questa sera a sfidarsi in nomination al Grande Fratello abbiamo Amanda Lecciso, Federica Petagna, Luca Calvani e Stefano Tediosi. Ma solo uno di loro ha dovuto lasciare la Casa e gli altri hanno potuto tirare un sospiro di sollievo e proseguire il loro percorso nel programma.

In questa settimana tutti e quattro a modo loro hanno fatto parlare per via di alcune dinamiche che si sono create all’interno del gioco, ma chi avranno deciso di eliminare i telespettatori?

Alfonso Signorini ha svelato il responso e creando la giusta atmosfera ha svelato chi certamente si è salvato, fino al responso finale.

A procedere la sua avventura nella Casa è stato certamente Luca e poi Amanda. Sulla “graticola” sono rimasti invece Stefano e Federica. Tra loro due sapremo il nome del concorrente eliminato questa sera dal Grande Fratello. Il conduttore ha poi incaricato Alfonso di recuperare la busta con il nome. A lasciare la Casa è stata Federica.

Così hanno deciso i telespettatori che evidentemente hanno preferito gli altri protagonisti di questa edizione a discapito di Federica.

Le percentuali

Ma le percentuali? Il Grande Fratello ovviamente come ogni puntata ha svelato anche le percentuali del televoto di questa settimana,. Capiamo quindi insieme chi ha riscosso più consensi e chi meno, in termini numerici, da portare all’eliminazione di Federica.

A vincere questa sfida al televoto è stato Luca che ha ottenuto il 32% di voti. In seguito c’è Stefano con il 27%. Al terzo posto c’è Amanda con il 26%. A chiudere Federica, che ha ottenuto il 15%.

Quindi per questo motivo Federica è stato eliminato dal Grande Fratello.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello, chi sono nominati e nomination della puntata del 9 dicembre

I concorrenti del Grande Fratello

Con l’eliminazione di Federica nella Casa del Grande Fratello, andiamo quindi a vedere ancora una volta chi sono tutti i concorrenti di questa edizione del reality show:

Alfonso D’Apice, Bernardo Cherubini, Clayton Norcross (ELIMINATO), Emanuele Fiori, Enzo Paolo Turchi (RITIRATO), Iago Garcia (ELIMINATO),Javier Martinez, Lino Giuliano (SQUALIFICATO), Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Luca Giglioli, Michael Castorino (ELIMINATO), Stefano Tediosi e Tommaso Franchi.

Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Clarissa Burt (ELIMINATA), Eleonora Cecere (RITIRATA), Federica Petagna (ELIMINATA), Helena Prestes, Ilaria Clemente (RITIRATA), Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi, Maria Monsè, Maria Vittoria Minghetti, Pamela Petrarolo, Perla Maria Paravia, Shaila Gatta, Yulia Naomi Bruschi e Zeudi Di Palma.