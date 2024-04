NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Aprile 2024

Nel corso di una lunga intervista, Greta Rossetti annuncia che a breve farà rimuovere il tatuaggio fatto mesi fa con Mirko Brunetti. Il motivo? Perla Vatiero!

La rivelazione di Greta Rossetti

Una delle protagoniste del Grande Fratello è stata di certo Greta Rossetti. Per mesi infatti l’ex tentatrice è stata al centro dell’attenzione per via del triangolo con Mirko Brunetti e Perla Vatiero, che ha fatto a lungo discutere il web. A oggi tuttavia l’ex gieffina sembrerebbe aver voltato pagina e ha ritrovato l’amore al fianco di Sergio D’Ottavi, conosciuto proprio all’interno del reality. In casa per di più la Rossetti ha avuto anche modo di approfondire il rapporto con la Vatiero e a oggi le due sembrerebbero essere ottime amiche.

In queste ore intanto l’ex tentatrice ha rilasciato una lunga intervista a Superguidatv e nel corso della chiacchierata ha fatto una rivelazione inaspettata. Greta infatti ha annunciato che prossimamente farà rimuovere il tatuaggio fatto qualche mese fa con Mirko (così come farà lo stesso Brunetti). Il motivo? Proprio Perla! Queste le dichiarazioni della Rossetti: “Credo che lo toglierò per rispetto del rapporto che ho creato con Perla. Non rinnego nulla perché volevo farlo ma oggi è qualcosa che fa parte del passato”.

Ma non è finita qui. Sempre nel corso dell’intervista, Greta Rossetti ha parlato del suo rapporto con Perla Vatiero, che anche dopo la fine del Grande Fratello pare procedere a gonfie vele:

“Ci sentiamo quasi tutti i giorni e anzi ci alleniamo anche insieme con il mio personal trainer. Adesso dovrebbe venire a Milano e spero di vederla. Mi auguro che sia un rapporto che vada crescendo. Credo fortemente che la nostra amicizia continuerà anche fuori dalla Casa. Ovviamente abitiamo in città diverse e sarà difficile ma da parte mia c’è l’intenzione di continuare a sentirla e viverla. E credo anche lei”.