Reunion per alcuni ex concorrenti del Grande Fratello in onore del compleanno di Federico Fusca. Ma gli utenti hanno notato un grande assente e cioè Sergio D’Ottavi. Ma non solo, la sua fidanzata Greta Rossetti era presente invece, anche se ha tentato di nascondersi da ogni scatto della serata.

La polemica su Greta Rossetti alla reunion GF senza Sergio D’Ottavi

Ieri sera, nel ristorante di Rosy Chin, l’ex concorrente del Grande Fratello Federico Fusca ha festeggiato il suo compleanno. Alla festa erano presenti tantissimi suoi ex coinquilini della casa più spiata d’Italia. Ma a parte persone come Beatrice Luzzi (che non vuole aver molto a che fare con i suo ex compagni di avventura), gli utenti hanno notato un grande assente che invece di solito c’è sempre a queste rimpatriate.

Stiamo parlando di Sergio D’Ottavi che, dopo alcuni tira e molla, fa coppia con Greta Rossetti. E proprio lei, invece, era presente alla festa. Cosa è successo? I fan della coppia pensavano di vederli inisieme, dopo la pace fatta degli scorsi giorni, ma così non è stato. E allora sono partite le ipotesi di questa assenza.

Secondo quanto riporta Amedeo Venza, la scelta di Sergio di non andare alla festa di Federico sarebbe dovuta alla presenza di Mirko Brunetti e Vittorio Menozzi. Sergio ha infatti litigato con gli altri due e quindi avrebbe preferito restare a casa. Infatti un utente, mandando un messaggio proprio a Venza, ha fatto notare: “Sergio non ci sarebbe mai andato. Mangiare allo stesso tavolo con Vittorio e Mirko? Non l’avrebbe mai fatto… Ahimè non si può dire lo stesso di Greta. Non riesco a capire perché non si faccia vedere quando tutti sanno che è lì”.

In pratica Greta Rossetti non è apparsa in nessuna foto, “nascondendosi da occhi indiscreti”. La sua presenza si è vista solo in un breve frame di un video. Questo nascondersi e l’andare senza Sergio ha fatto scattare la polemica. E proprio a questa polemica lei ha risposto con un messaggio a un commento social:

“Vado mi insultano, non vado mi insultano perché non sono una buona amica. Posto le foto, non postare per rispetto. Non le posto, ti volevi nascondere. Vivete nella vita reale ca**o! Che il paese dei balocchi non esiste”.