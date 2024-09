Oggi è iniziato il processo a Morgan a causa delle denunce di una delle sue ex fidanzate: Angelica Schiatti. Poche ore fa il cantante è intervenuto attraverso il suo profilo Instagram con un video in cui si è difeso dalle accuse dell’ex e soprattutto da alcune falsità uscite nei mesi scorsi sul suo conto. Ecco cosa ha detto e il video.

La difesa di Morgan dopo il primo giorno di processo

Come era già stato annunciato, oggi si è tenuto il processo sul caso Morgan-Schiatti dopo le denunce da parte di Angelica al suo ex fidanzato. In realtà la vicenda va avanti da circa tre anni, ma il caso mediatico è uscito solo di recente dopo la pubblicazioni di alcuni messaggi molto forti che la Schiatti avrebbe ricevuto dal cantante.

In questi mesi sono uscite molte notizie e speculazioni con Morgan che in più occasioni si è difeso anche attraverso i social negando di aver fatto stalking all’ex. Ma soprattutto si era parlato di revenge porn e tentativo di sequestro, accuse che poi si sono rivelate false. Mentre è partito oggi il processo per stalking.

LEGGI ANCHE: Angelina Mango assente ai Billboard Women in Music

E proprio oggi, poche ore fa, Morgan ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video registrato poco dopo il primo giorno in tribunale. Sostanzialmente il cantante si è nuovamente difeso dicendo che i messaggi mostrati derivano da una giornata in cui gli giravano le scatole, ma che poi non ha più scritto cose del genere ad Angelica Schiatti.

Nel suo video il cantante non ha mai fatto il nome dell’ex, ma si è soffermato soprattutto sulle accuse che gli sono state rivolte e che poi si sono rivelate false. Infatti ha anche denunciato chi ha diffuso queste false voci. In tutto il video si è detto più volte lontano anni luce dallo stalkig, che è qualcosa che è l’esatto opposto di se stesso. Ecco qui sotto il video con tutto ciò che ha detto:

Sappiamo che Angelica Schiatti non era presente perché impegnata con il lavoro. Ed è uscita la notizia secondo cui il cantante avrebbe chiesto la giustizia riparativa.