Nicolò Figini | 3 Settembre 2023

Temptation Island

Greta Rossetti e Mirko stanno ancora insieme?

Mirko Brunetti e Greta Rossetti si sono conosciuti a Temptation Island e lì è scoppiato il loro amore. Lui ha lasciato la fidanzata Perla Vatiero e ha cominciato una storia con la sua tentatrice. Poco dopo essere tornati alla quotidianità, però, in molti sul web hanno pensato ci fosse qualcosa di strano tra loro. Secondo alcuni utenti, infatti, i due non starebbero veramente insieme e delle segnalazioni sostengono che lo facciano solo per visibilità e per aumentare i propri follower.

A parlare, nella giornata di ieri, è stata proprio la Rossetti. L’ex tentatrice ha affermato, su Instagram, di non poterne più di queste domande e che se si fosse lasciata con Mirko non avrebbe alcun problema ad ammetterlo davanti a tutti quanti:

“Ormai mi hanno associato pure credo a… Non so chi. Non voglio dire cavolate. Secondo voi io ho problemi a dire che non sto con una persona? Se io non stessi con Mirko vi direi ‘Ragazzi, con Mirko è finita’. Ma che problemi avrei a dirvelo? Cosa vi porta? Ma che problemi avete?

Vi rilassate un po’? Stiamo insieme? Sì, stiamo insieme. Se mai ci lasceremo sarò la prima a dirvelo. State tranquilli. Vi agitate, veramente. Tranquilli. Io non nascondo niente. Non ho peli sulla lingua, non mi spaventa niente”.

Greta Rossetti, quindi, ha messo un punto definitivo alla questione. Lei e Mirko stanno ancora insieme e sono felici. Se non si fanno vedere molto insieme sui social, probabilmente, è a causa degli impegni lavorativi di entrambi.

