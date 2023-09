NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Settembre 2023

Uomini e donne

Gioia per Nicole Mazzocato

Grande gioia per Nicole Mazzocato. Pochissime ore fa infatti, con un tenero video postato sui suoi account social, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha annunciato di essere nuovamente incinta e di essere in attesa del suo secondo figlio. Come in molti senza dubbio sapranno, solo lo scorso anno, precisamente ad agosto 2022, Nicole ha dato alla luce il suo primo bambino, Paolo, nato dall’amore con il compagno Armando Anastasio. Il piccolo dunque solo di recente ha festeggiato il suo primo compleanno, e a breve diventerà un fratello maggiore!

Proprio nel video postato da Nicole Mazzocato su Instagram infatti vediamo il bambino, che indossa una t-shirt con la scritta “Big Bro 2024 loading”, mentre stringe tra le mani l’ecografia del nuovo bebè in arrivo, di cui non si conosce ancora il sesso. L’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ha così aggiunto:

“Ecco perché è così speciale questo giorno per me, per noi. Non vi dico nemmeno cosa provo perché non è descrivibile. È in arrivo e siamo pieni di amore e gioia”.

Grande emozione dunque per Nicole Mazzocato e il suo compagno Armando Anastasio che a breve dunque diventeranno genitori per la seconda volta. Solo qualche mese fa proprio l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva manifestato la volontà di dare alla luce un altro figlio, per permettere al piccolo Paolo di avere un fratellino o una sorellina. In merito Nicole aveva affermato: “Sia io che Armando abbiamo rispettivamente un fratello e due sorelle e vorremmo che anche Paolo avesse un fratellino e una sorellina”. Non resta dunque che fare tanti auguri alla Mazzocato e ad Anastasio, che senza dubbio nei prossimi mesi terranno i fan aggiornati con tutti gli sviluppi della gravidanza.