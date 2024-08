Beppe Grillo, Giorgio Armani e Giovanni Toti alle Olimpiadi di Parigi 2024? No, non siamo pazzi! Si tratta semplicemente di alcuni curiosi casi di omonimia da parte degli atleti, che hanno gli stessi nomi dei volti noti nel nostro Paese. Ma scopriamo qualcosa di più.

Alle Olimpiadi anche Grillo, Armani e Toti

Le notizie sulle Olimpiadi di Parigi 2024 anche oggi sono tantissime. Dal caso Khelif-Carini all’incidente hot che ha coinvolto il francese Ammirati. In questo articolo, invece, vi parliamo di una curiosità che non è passata inosservata ai fan dei Giochi Olimpici. Ci sono infatti alcuni atleti, tra i partecipanti, che hanno dei nomi molto familiari agli italiani.

Di cosa stiamo parlando? Alle Olimpiadi hanno partecipato il maltese Beppe Grillo, lo sprinter che nei 100 metri è stato eliminato. Così come Giorgio Armani eliminato nei 100 metri stile libero. E infine Giovanni Toti, che ha disputato la gara di badminton, non riuscendo però a qualificarsi per le sfide a eliminazione diretta. Si tratta di casi di omonimia incredibili e non di certo del comico e politico genovese o dello stilista e tantomeno dell’ex presidente della regione Liguria.

Ma andiamo per ordine. A scendere in pista alle Olimpiadi è stato Beppe Grillo, poi eliminato. Lui è figlio di una coppia di origini siciliane. È nato nel 2003 e porta lo stesso nome del politico, divenuto poi politico.

Ai Giochi Olimpici ha preso parte anche Giorgio Armani. Si tratta di un giovanissimo nuotatore camerunense. È un classe 2007, ma ha un nome molto più complesso. Completo è infatti Giorgio Armani Nguichie Kamseu Kamogne. Anche lui, esattamente come Beppe Grillo, è stato eliminato dalle Olimpiadi nella batteria dei 100 metri stile libero. Secondo quanto emerso il nome dell’atleta prenderebbe ispirazione proprio dal re della moda.

Ma non è finita. Perché come detto alle Olimpiadi abbiamo visto anche Giovanni Toti. Ma non l’ex presidente della Regione Liguria, ma l’azzurro che si è qualificato a Parigi 2024. Pensate che a questi Giochi ha anche ottenuto la prima storica vittoria nel badminton e ha vinto con l’avversario Suriname Soren Opti per ritiro. La sfortuna è arrivata quando ha dovuto scontrarsi con il numero 1 al mondo, il cinese Shi Yuqi.

Mentre però stavolta per Giovanni Toti è stato un vero e proprio caso, a quanto pare le scelte su Beppe Grillo e Giorgio Armani sarebbero state decise di proposito da parte dei genitori di entrambi. Una situazione decisamente divertente che ha suscitato delle risate nei fan delle Olimpiadi.