Guenda Goria: ‘Il cast del GFVip? Poco spontaneo, nasconde qualcosa’

Guenda Goria sul cast del nuovo GFVip in cui compare anche il padre Amedeo: ecco cosa ne pensa e per chi fa il tifo nel reality

Guenda Goria è tra le protagoniste del numero di Novella 2000 che trovate in edicola da questa mattina. La figlia di Maria Teresa Ruta è stata intervistata dal nostro Armando Sanchez, al quale ha raccontato le ultime turbolenze della sua vita.

A settembre, l’attrice e musicista è finita sotto i ferri a causa dell’aggravarsi di un’endometriosi di cui non sapeva di soffrire. Quasi contemporaneamente il fidanzato, il videomaker Mirko Gancinato, ha subito un intervento alle corde vocali per un polipo che ha rischiato di fargli perdere la voce.

Durante la chiacchierata, però, spazio anche ai commenti di Guenda sull’attuale edizione del GFVip, alla quale partecipa il padre Amedeo Goria. Sin dalle prime ore di papà nel loft di Cinecittà, Guenda non è rimasta solo a guardare. Quando si è trattato di spezzare una lancia a favore di Amedeo lo ha fatto. In caso contrario (come per la vicenda di Vera Miales), non ha mancato di rimproverarlo.

Ma Guenda Goria si è fatta un’opinione sul resto del cast del GFVip, a proposito del quale dice:

“Quest’anno c’è un gruppo di personaggi molto forti che però ancora non si è proprio delineato. Penso che quando ho partecipato io il gruppo era più spontaneo, quello di adesso invece sembra quasi come se volesse nascondere qualcosa. Non so, sarà un’impressione”.

Difficile dunque al momento stabilire con esattezza chi la esalti di più, se si esclude naturalmente papà Amedeo.

“Ovviamente seguo costantemente mio padre perché ha tantissime cose da raccontare. Di lui si dicono tante cose, spesse volte bizzarre, ma se lo conoscessero meglio cambierebbero tutti idea. E poi sono molto amica di Alex Belli che secondo me sta facendo un bellissimo percorso”.

Tuttavia, anche quando le si fa notare che proprio Belli è uno dei preferiti dal pubblico in odore di vittoria, Guenda Goria frena.

“Alex ha una personalità molto forte, e questo lo aiuta. Al momento lo definirei un po’ il leader della casa e questo mi piace, poi vedremo”.

Non resta quindi che rimanere davanti allo schermo per scoprire come andrà a finire!

