1 Il commento di Guenda Goria

Ieri sera al Grande Fratello Vip 6 in casa è entrata la fidanzata di Amedeo Goria, Vera Miales, per parlare con lui e raccontargli tutta la verità. Si è presentata a lui con un abito da sposa a simboleggiare la purezza. Purezza, sì, per mettere in chiaro, una volta per tutte, che lei non è incinta.

La scorsa settimana, infatti, a Goria era stato mostrato un video in cui varie testate giornalistiche avevano riportato la notizia lanciata da Fanpage che la sua fidanzata sarebbe incinta. E lui era rimasto decisamente sconvolto. Ieri sera lei ha spiegato che non era vero nulla.

Oggi ha commentato la vicenda anche Guenda Goria ospite a Casa Chi. L’intervista completa andrà in onda sul profilo Instagram di Chi Magazine alle ore 20, ma è già stata riportata un’anticipazione. La figlia del giornalista ha detto la sua riguardo il rumor della gravidanza. E ha trovato che questo argomento sia sempre molto delicato e quindi non dovrebbe essere preso alla leggera. Queste le sue parole:

Sapevo già che la gravidanza non era vera. Io soffro di una malattia per cui ho difficoltà ad avere figli, ma come me tante donne hanno problemi ad avere figli. Credo si possa parlare di tutto, ma non bisogna giocare e strumentalizzare le gravidanze, è stata una cosa molto grave. Soprattutto se ci sono persone che hanno figli a casa… a me in questi giorni hanno persino chiesto se arrivasse un fratellino o una sorella.

Ma vediamo come aveva reagito Amedeo alla notizia della presunta gravidanza…