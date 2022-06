La richiesta di Guenda Goria

Manca ancora un po’ di tempo prima che Guenda Goria e Mirko Gancitano si sposino, ma fervono i preparativi. Sul loro matrimonio sappiamo che ci saranno due celebrazioni. La prima con i parenti che entrambi hanno al Sud e la seconda ai confini con la Svizzera. In un’intervista rilasciata a Novella 2000 lo scorso anno avevano rivelato:

Pensiamo di fare due cerimonie. Una al Sud, perché i familiari di Mirko sono molti e anche perché al Sud le feste sono sempre molto calorose, e anche io ho molti parenti calabresi da parte di mamma. E poi pensiamo di andare al castello di mamma a Luino, in provincia di Varese, a festeggiare tutti insieme, e fare una festa divertente in stile Maria Teresa Ruta.

In queste ore, inoltre, si aggiunge un nuovo dettaglio. Guenda Goria, infatti, avrebbe scelto la sua testimone di nozze, come riporta anche il sito Gossip e TV. la decisione è ricaduta su una ex vippona del Grande Fratello Vip, ma non una che ha preso parte alla sua stessa edizione. Si tratta, infatti, di Delia Duran. Mirko, invece, ha scelto di dare questo onore ad Alex Belli. Ma sapete come si sono conosciuti Guenda e Mirko? Lo hanno rivelato loro sempre nell’intervista citata poc’anzi:

Ci siamo conosciuti a Sharm, in Egitto, e all’inizio abbiamo avuto un rapporto di amicizia. Ci siamo subito intercettati e messi a chiacchierare. Dopo pochi giorni è scattato qualcosa. Nel momento in cui ci siamo guardati per la prima volta negli occhi e c’è stato il primo bacio, ho sentito un’emozione talmente forte che ho detto alle mie amiche ‘Ragazze, a me piace Mirko’. Per la prima volta nella mia vita, con Mirko ho avuto proprio la sensazione della semplicità, della naturalezza, dell’essere la persona giusta al momento giusto.

Non appena ne sapremo di più sul matrimonio di Guenda Goria non esiteremo ad aggiornarvi. Seguiteci per molte altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.