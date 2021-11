Guendalina Tavassi mostra lo smartphone distrutto dall’ex marito, lui si difende: “Mi stavano registrando di nascosto” (VIDEO)

1 Nuova aggressione a Guendalina Tavassi?

Arriva come un fulmine a ciel sereno una un nuovo video-denuncia di Guendalina Tavassi. Questa volta la storia è stata caricata sul profilo Instagram del suo avvocato. L’influencer ha detto di usare il social del suo avvocato poiché è stata di nuovo aggredita e chi lo ha fatto gli ha rotto il telefono.

Guendalina ha proprio mostrato lo smartphone quasi disintegrato e ovviamente non più utilizzabile. E l’artefice di tutto è l’ex marito, cioè il padre dei due figli più piccoli della Tavassi. Queste le dichiarazioni di lei:

“Ragazzi vi avverto dal telefono del mio avvocato Leonardo. Perché il mio purtroppo, essendo stata aggredita nuovamente dalla stessa persona all’interno dello studio tra l’altro, è questo. Quindi non so al momento come avvertire nessuno. A breve troverò il modo di tornare qui da voi.”

La denuncia di Guendalina Tavassi pic.twitter.com/OCaaQWtJ0z — disagiotv (@disagio_tv) November 9, 2021

Da questo breve video e dalle sue parole, viene detto che l’aggressore è lo stesso della scorsa volta, quando cioè Guendalina si ritrovò con un occhio nero. E quindi le accuse dell’influncer sono tutte sull’ex marito.

A tal proposito, proprio lui ha risposto, sempre tramite social, difendendosi da queste accuse…