Guendalina Tavassi torna su Instagram con il volto tumefatto, il suo ex lascia uno strano commento

1 Guendalina Tavassi torna sui social dopo l’aggressione

Pochi giorni fa Guendalina Tavassi è stata aggredita da qualcuno che le ha lasciato un enorme livido sull’occhio. La foto era stata postata dalla figlia maggiore, Gaia, per poi essere tolta. Ma ormai aveva già fatto il giro del web. Successivamente l’influencer aveva risposto ad alcune domande postele dal sito Fanpage.it, ma aveva spiegato che non poteva raccontare nulla. Doveva infatti parlare con il suo avvocato e fare denuncia.

Oggi la Tavassi è tornata sui social, mostrandosi con l’occhio nero e parlando ai suoi follower attraverso alcune storie sul suo profilo Instagram. Queste le sue parole:

Innanzitutto volevo ringraziarvi, perché mi avete mandato un sacco di messaggi. Non ho pubblicato in questi due giorni niente, non mi sono fatta sentire. Non posso raccontare purtroppo quello che è successo, perché è tutto in mano agli avvocati. Quindi, vi prego, non mi chiedete cosa è successo, chi è stato, perché purtroppo non posso dirlo.

Detto questo, da domani Guendalina si ritrucca completamente, si metterà un filtro, non solo su Instagram, ma, come ho sempre fatto, anche nella vita. Perché purtroppo o per fortuna ho sempre cercato di mascherare, di sorridere, di reagire in questo modo. Quindi delle volte non vengo capita, delle volte si può pensare che uno stia scherzando, che non sia vero. Non è così, perché ognuno ha un suo modo di reagire. Io ho sempre agito in questo modo perché forse nella vita ne ho passate talmente tante, forse troppe, che non ho più le lacrime.

Non sta male solo chi si mette a letto per giorni interi, al buio, con la camomilla e la copertina. Non è così. Perché io posso stare peggio di tutti e mascherare in questo modo, perché ho dei figli, perché comunque questo è, vuoi o non vuoi, il mio lavoro, oltre che un piacere per poter parlare con voi. E la vita va avanti ragazzi, non dovete permettere a nessuno di rovinare la vostra vita e di fermare tutto ciò che di bello state facendo.

Guendalina Tavassi ha concluso il discorso con uno strano messaggio che non sappiamo a chi sia rivolto. Inoltre il suo ex ha lasciato un commento che sta facendo parlare il web. Continua…