1 Ecco com’è cambiata Guendalina Tavassi

Una delle protagoniste assolute de L’Isola dei Famosi 16 è senza dubbio Guendalina Tavassi, che come sappiamo è arrivata in Honduras con suo fratello Edoardo. Fin dal primo momento l’ex concorrente del Grande Fratello si è messa in gioco senza filtri, dividendo però come al solito il pubblico e il web.

Da quando Guendalina ha debuttato nel mondo dello spettacolo ne sono passati di anni, e da allora anche il suo aspetto fisico è notevolmente cambiato. La Tavassi come sappiamo ha più volte ammesso infatti di essere ricorsa a dei piccoli ritocchi estetici.

Ma com’è cambiata dunque l’ex gieffina nel corso del tempo? Andiamo a scoprire le foto.

Guendalina Tavassi a 17 anni

Ecco una foto di Guendalina all’età di 17 anni, dopo la sua prima gravidanza.

Lo scatto, riportato da FanPage, ci mostra una Tavassi con dei lineamenti delicati, apparendo come una ragazza acqua e sapone.

Ma andiamo avanti.