1 Il compleanno della figlia di Guendalina Tavassi

Grandi festeggiamenti ieri in casa Tavassi! La figlia di Guendalina Tavassi ha compiuto i suoi primi 18 e la sua mamma ha organizzato una meravigliosa festa per lei, circondata da amici, parenti e qualche star del web. L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi sui suoi canali ufficiali ha informato i propri follower facendo sapere:

“Alla festa di mia figlia Gaia non abbiamo badato a spese. Abbiamo qui anche Garrison! (in realtà nel video è comparso il padre di Guendalina che secondo lei somiglia al famoso coreografo) E poi ci sarà Rita, O tagatà”. Così Guendalina Tavassi ha annunciato la presenza di Rita De Crescenzo, famosa tiktoker partenopea. Stando a quanto emerso dai social e riportato da Biccy, la De Crescenzo ha avuto modo di intonare le sue canzoni, tra cui ‘Ma tu vulisse fa na gar e ball?’.

Sempre Rita De Crescenzo si è detta felice il giorno prima di prendere parte alla festa di compleanno della figlia di Guendalina Tavassi: “Più avanti vado e più cose belle mi stanno succedendo. Il Signore mi sta sempre vicino. Domani sto al compleanno di Gaia, la mia piccola Gaia. La figlia di Guendalina Tavassi. Sì canterò e mi esibirò per i 18 anni di questa splendida ragazza.

A quella uagliona la voglio bene veramente. Ci siamo sentite per un inverno intero. Sì tutta la stagione intera abbiamo parlato. Lei è una ragazza speciale. Posso solo dire belle cose di questa uagliona. Anche Guendalina è bravissima e non vedo l’ora di essere lì a cantare”, ha raccontato la tiktoker come raccolto dal sito.

Tanti auguri alla figlia di Guendalina Tavassi per il suo compleanno! Le notizie sull’ex naufraga non sono finite qui…