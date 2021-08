3 Guendalina Tavassi ha un nuovo amore

È chiaro che non si aspettasse di dover intervenire tanto presto a svelare l’arcano, ma alla fine Guendalina Tavassi è corsa ai ripari sui social confermando quanto si vociferava.

Dopo il matrimonio con Umberto D’Aponte erano in tanti a dire che l’ex gieffina si era rifatta una vita, ciò che mancava era l’ufficialità. E poiché qualcuno l’ha intercettata col nuovo compagno in un locale a Mykonos spifferando quanto visto con un video via Web, non restava che uscire definitivamente allo scoperto.

Senza tradire la tempra battagliera che l’ha resa famosa, la Tavassi non ha trascurato di condire il proprio annuncio d’un po’ di polemica. Il suo attacco si è rivolto a chi l’ha preceduta bruciando le tappe della relazione, e rischiando di urtare la sensibilità dei propri figli.

“Purtroppo la gente non si fa mai gli affari propri,” ha scritto nelle Instagram Stories. “Non devo dare spiegazioni né tanto meno devo giustificarmi, ma se volevo farlo uscire l’avrei fatto io. Se sto aspettando è semplicemente perché ho dei figli, e avrei preferito un po’ più di tempo per dire le cose”.

L’ex concorrente di Tale e Quale Show ha comunque voluto concludere con una nota positiva: un commento che la dice lunga sul suo attuale stato di grazia. “Auguro a tutti di essere felici come finalmente lo sono io”.

Ma chi è che è tornato a far battere il cuore a Guendalina Tavassi? Scopriamolo insieme.