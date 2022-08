Nella giornata di ieri è stata rilasciata un’intervista nella quale Adriana Volpe ha ammesso di aver rifiutato il ruolo di concorrente al Grande Fratello Vip 7, spiegandone anche le ragioni. Inoltre ha lanciato delle frecciatine e ha rivelato un presunto retroscena per quanto riguarda l’ex collega Sonia Bruganelli. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni:

Su Sonia rimango basita. Posso solo dire che è un mostro di coerenza (ride ndr). All’inizio ha sputato nel piatto dove mangiava. Anche durante l’edizione che abbiamo fatto insieme si è lamentata di non volere stare lì. Che le pesava, di non vedere l’ora di tornare a fare il suo lavoro. […] Siamo sicuri? C’è anche chi dice che abbia fatto carte false per essere l’unica opinionista. Sulla sua incoerenza stendo un velo.

Quanto a me, credo che la carriera di una artista sia un po’ come una scrittura musicale. È fatta di note e di silenzi. Di pause che hanno lo stesso peso delle note. Credo che questo sia per me un momento delicato, importante, ma che costruisce una carriera. Ho sempre fatto una televisione che mi rappresenta, non sono un personaggio che riesce a piegarsi a determinate dinamiche che non condivido. Voglio essere garbata, rispettosa del pubblico e fare qualcosa in cui mi riconosco.