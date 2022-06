Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione è stata Guendalina Tavassi. Ma andiamo con ordine e capiamo tutto quello che sta accadendo. Ieri sera come sappiamo è andata in onda la semifinale de L’Isola dei Famosi 16, tuttavia a inizio puntata Ilary Blasi ha comunicato che Edoardo, a causa di un infortunio al ginocchio, si sarebbe ritirato dal gioco non potendo proseguire il suo percorso a un passo dalla finale. Nel mentre Guendalina, che si sarebbe dovuta collegare con lo studio, è intervenuta sui social annunciando di aver cambiato idea, e di non voler prendere parte alla diretta, affermando:

“Volevo solo avvertirvi che stasera non sarò più in collegamento con L’Isola perché io sono una persona onesta e leale. Quindi ho deciso di non collegarmi. Buona puntata“.

Contemporaneamente a intervenire è stata anche la mamma di Edoardo e Guendalina Tavassi, che ha addirittura affermato che suo figlio sarebbe stato costretto a ritirarsi dal reality! Poco dopo però a intervenire è stata nuovamente l’ex gieffina, che con una serie di storie su Instagram è tornata sull’argomento, svelando perché ha deciso di non collegarsi con L’Isola dei Famosi. Queste le sue dichiarazioni:

“Ragazzi eccomi, scusate lo sfogo ma purtroppo sono delusa, triste, amareggiata e inca**ata nera nei confronti della vita che è ingiusta. È ingiusta perché io ho dovuto abbandonare l’Isola, quando sapevo che il programma durava fino al 23 e non sapevo neanche di arrivare fino a quel giorno. Per me è stata la finale, perché doveva essere quel giorno. Quando hanno deciso di prolungare il programma sapevo di non poter rimanere per cause mie personali e quindi mi sembrava di aver lottato per il nulla. Per me l’unica speranza era Edoardo”.