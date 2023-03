NEWS

Andrea Sanna | 18 Marzo 2023

GF Vip 7

La stoccata di Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi torna alla carica sui social! Ma per quale motivo stavolta? Non è la prima volta che l’influencer si affida ai social per esprimere i propri pensieri riguardo questa edizione del Grande Fratello Vip, che vede tra i protagonisti anche suo fratello Edoardo. E in parte questo sfogo riguarda anche lui.

Ieri sui social è comparsa una lunga lettera scritta dalla madre di Antonella Fiordelisi e rivolta direttamente a Pier Silvio Berlusconi. I genitori della vippona si sono detti preoccupati, spiegando le loro ragioni. Il gesto della famiglia dell’influencer ha diviso i social network. Qualcuno ne ha preso le difese, ma c’è anche chi ha polemizzato.

A far parte di questi ultimi c’è proprio Guendalina Tavassi, che ha sferrato qualche stoccata alla madre di Antonella Fiordelisi. Oltre a farsi una grassa risata, l’ex gieffina ha anche fatto notare un gesto, a detta sua, incoerente. Ma leggiamo le sue parole, estrapolate dal video sottostante:

“Ma non abbiamo commentato insieme la meravigliosa lettera della mamma di Antonella! “Carissimo Pier Silvio“, (ride, ndr). Dove davano del bullo a Edoardo che poi è la stessa persona che hanno postato loro festeggiare il giorno del compleanno di Antonella proprio dal profilo di Antonella. ‘Il bullo’, eh?”

Con la sua solita ironia Guendalina Tavassi ha lanciato una stoccata a tutti “gli aspiranti attori”. Queste le sue parole: “Comunque volevo dare un consiglio a tutti gli aspiranti attori. Se vi danno una prova dove dovete far vedere che sapete piangere a comando, di pensare a Micol in finale”.

Al momento la famiglia di Antonella Fiordelisi non ha risposto all’intervento di Guendalina Tavassi sui social. Non è escluso, però, possa esserci presto una replica.

Ricordiamo infine che lunedì è prevista una nuova puntata del Grande Fratello Vip 7, dove scopriremo chi sarà la terza finalista. Nemmeno a dirlo in lizza c’è anche Antonella!