L rivelazione di Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi non può proprio fare a meno del make-up, anche nelle foto. Per l’ex concorrente del Grande Fratello la regola del mostrarsi al naturale non è gradita, tutt’altro! A Le Iene durante un servizio dedicato proprio a questo, ha raccontato infatti di non poter fare a meno del trucco…nemmeno nei documenti. Ha fatto una confessione che nessuno avrebbe mai immaginato: “Ho ritoccato anche la foto del passaporto”, ha detto senza giri di parole.

Sorpresa dall’inviato de Le Iene, con la complicità il fidanzato, Guendalina Tavassi è stata sorpresa di primo mattino. Ma è stata pizzicata in ordine: “Per fortuna alcune sere non mi strucco. Se sono uguale senza trucco? No, ‘na mer*a…”. Poi il confronto con e senza trucco, proprio per mostrare la differenza.

In ogni caso nel suo racconto Guendalina Tavassi nel programma di Italia 1 condotto da Veronica Gentili e Max Angioni ha dichiarato di non uscire mai di casa senza trucco: “Quando ero agli inizi con un mio fidanzato, io mettevo la sveglia, dicevo che andavo a fare pipì e in bagno mi ritruccavo: correttore, fard…e poi mi rimettevo a dormire ‘imbalsamata’”.

E come dicevamo per questo motivo sul suo documento d’identità ha fatto inserire un suo scatto dove non ha difetti. Guendalina Tavassi ha raccontato di aver ritoccato la foto del passaporto e mostrandolo alle telecamere ha detto: “Mi sono fatta un selfie e con l’applicazione l’ho un po’ allisciato, modificato e sono andata a stampare le fototessera…”.

Peraltro per non restare mai senza trucco ed essere sempre in ordine, Guendalina Tavassi ha adottato anche un’escamotage che tante donne utilizzano: il trucco semipermanente! A riguardo ha fatto presente: “Ho un eyeliner sottolissimo agli occhi, le sopracciglia sono tatuate, ho le ciglia finte perché così ci metto meno a truccarmi”.

A intervenire il suo fidanzato Federico Perna, che ha lamentato il fatto di restare ore sul divano ad aspettarla, perché lei ha bisogno di tempo per truccarsi. Di rimando Guendalina Tavassi ha accusato: “Lui si mette la crema al latte di asina, la ruba a me”.

Sempre nel servizio de Le Iene, Guendalina ha svelato che in bagno ha una postazione per selfie con tanto di luci. Così può farsi le foto mentre si trucca. Insomma se avete bisogno di consigli e segreti di make-up la Tavassi ha sempre la soluzione!