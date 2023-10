Chi è Max Angioni? Età, fidanzata e Instagram

NEWS

Nicolò Figini | 3 Ottobre 2023

Lol: Chi ride è fuori

Ecco chi è Max Angioni, concorrente della stagione 2 di LOL – Chi ride è fuori. Età, fidanzata e Instagram.

Chi è Max Angioni

Nome d’arte: Max Angioni

Vero nome: Massimiliano Angioni

Data di nascita: 1990

Luogo di nascita: Mariano Comense (Como)

Età: 33 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: comico

Fidanzata: informazione non disponibile

Figli: non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @maxangioni_

Max Angioni età e biografia

Quanti anni ha e che origini ha Max Angioni? Il comico è nato a Mariano Comense, in provincia di Como, nel 1990. Non sappiamo la data di nascita precisa. La sua età, quindi, è di 33 anni.

Non abbiamo informazioni sull’altezza o sul peso. Di dov’è? Abita ancora oggi nella sua città di nascita.

L’identità dei genitori non la conosciamo. Le sue origini, come molte persone pensano, sono in realtà sarde. Passiamo, ora, alla sua vita privata…

La vita privata: Max Angioni ha una fidanzata?

Cosa sappiamo della vita privata di Max Angioni, concorrente di LOL – Chi ride è fuori 2, sotto il punto di vista sentimentale? Il comico sembra apprezzare molto la sua privacy.

Chi è la fidanzata di Max Angioni? Non abbiamo idea se ha una fidanzata oppure no. Anche sui suoi profili social, per esempio, troviamo solo video in cui si esibisce o nei quali fa sketch divertenti, come quello sulla dieta.

Dobbiamo, perciò, aspettare di scoprire se è fidanzato o ancora single. Rimaniamo in attesa di maggiori informazioni. Nel frattempo, però, andiamo a vedere dove seguirlo…

Dove seguire Max Angioni: Instagram e social

Dove seguire Max Angioni sui social? Molto semplice. Il comico, infatti, ha quasi tutti i profili più importanti. Non lo troviamo su Twitter, ma possiamo mettere il follow su TikTok, Facebook e anche YouTube.

È possibile seguirlo anche tramite il suo sito ufficiale.

Su Instagram invece conta tanti follower, che lo seguono con affeto. Come abbiamo già detto poc’anzi Angioni condivide molto della sua vita professionale. A tal proposito continuiamo con la sua carriera.

Carriera

Com’è diventato famoso Max Angioni? La carriera di Max, come riporta anche il suo sito ufficiale, ha inizio nel 2010 presso il Teatro in Centro di Torino. Nel 2014, inoltre, partecipa a due Festival: il Mimetic a Londra e il Fringe a Edimburgo.

Nel 2018 inizia a collaborare con tanti artisti di Zelig e due anni più tardi approda a Comedy Central. Avrebbe dovuto far parte del cast di Colorado nel 2020, ma il Coronavirus ha rovinato i suoi piani. Nello stesso anno, però, arrivano comunque alcune diverse soddisfazioni.

È, infatti, il vincitore del Festival del Cabaret di Martina Franca. Riesce, poi, a superare le audizioni di Italia’s Got Talent arrivando in finale classificandosi al secondo posto. Max Angioni, quindi, nel 2021 è ospite accanto a Panariello e Giallini nello show Lui è peggio di me.

Sapete chi è Kevin Scannamanna? Si tratta di un personaggio portato dal comico sul palco di Zelig, in onda in prima serata con il ritorno alla conduzione di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

Nel 2022 entra anche nel cast de Le Iene e poi in quello di LOL – Chi ride è fuori 2. Max scrive un libro “Tutto vero“, titolo anche del suo ultimo show. Rimaniamo in attesa di scoprire gli altri spettacoli e i tour del 2022. Chissà che non possa tornare anche a Oulx, in provincia di Torino.

Italia’s Got Talent

Il grande pubblico ha conosciuto Max Angioni grazie a Italia’s Got Talent. Qui si è meritato quattro “sì” con la sua prima esibizione. Il monologo portato sul palco, come rivelato dal comico e riportato anche da Donna Pop è nato per caso:

Durante la quarantena non avevo niente da fare e mi son messo a sfogliare il Vangelo. Mi sono accorto che il primo miracolo di Gesù è la trasmutazione dell’acqua in vino durante un matrimonio (…). Praticamente i suoi poteri, la prima volta, li ha usati per l’open bar…

Nella finale Max Angioni si è classificato al secondo posto.

Zelig

Nel 2022 approda a Zelig, in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Vanessa Incontrada e Claudio Bisio.

Porta in scena Kevin Scannamanna, un personaggio che soffre di ansia e si presenta alle audizioni di vari programmi come MasterChef Italia.

Le Iene

Nel 2022 entra nel cast de Le Iene. Lo troviamo, infatti, come spalla comica dei conduttori Belen Rodriguez e Teo Mammucari. Ogni mercoledì sera, quindi, possiamo assistere ai suoi divertenti sketch.

Anche nel 2023 lo troviamo accanto a Veronica Gentili.

Il libro di Max Angioni

Come già detto in precedenza, Max Angioni ha scritto anche un libro intitolato “Tutto vero“. Questa la sinossi che si legge su Amazon:

“[…] metabolizza in chiave ironica molte delle normali stranezze che possono accadere nella vita di tutti i giorni: dal tempo libero al lavoro, dalla famiglia alla tecnologia.

Lasciando spazio alle incursioni di assurde parodie di personaggi della tv e del cinema (parte ormai dell’immaginario collettivo) come conseguenza di questi tempi fatti di iper-contenuti e binge-watching. Il tutto pervaso da una comicità potente e surreale“.

Ma passiamo a Max Angioni come concorrente e LOL 2…

Max Angioni a LOL 2

L’avventura di Max Angioni a LOL – Chi ride e fuori 2 ha inizio il 24 febbraio 2022 con le prime puntate disponibile su Amazon Prime Video. Le due puntate finali, invece, vengono rilasciate il giovedì successivo.

Durante un’intervista con The Hot Corn il comico ha rivelato di essere rimasto affascinato, durante le riprese, da Maccio Capatonda. Perché non lo aveva mai visto all’opera dal vivo.

Il collega menzionato si è rivelato poi il vincitore dell’edizione.

(IN AGGIORNAMENTO)