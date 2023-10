Gossip

Andrea Sanna | 12 Ottobre 2023

Temptation Island

Greta Rossetti sbotta sui social

Chiusa l’esperienza a Temptation Island Greta Rossetti è stata spesso criticata per il rapporto nato con Mirko Brunetti, ma anche per quel che è successo dopo. Questo perché la ragazza ha spesso rivisto il suo ex Eugenio Colombo sia in presenza ma anche in assenza di Mirko. Atteggiamento che ha generato diverse critiche.

Sebbene più volte lei abbia spiegato la sua posizione, sono continuate le insinuazioni. Soprattutto ora che Mirko Brunetti e Greta Rossetti si sono lasciati. Avvistata insieme a Eugenio Colombo, come riportato da Deianira Marzano, è riesploso il gossip. Ora Greta Rossetti sembra esserne davvero stufa e sui social ha sbottato.

Mentre si trovava in giro per le vie di Roma con la sua mamma, Greta è stata subissata di messaggi: “Mi devono arrivare rotture di p***e. Perché non siete capaci a farvi una vita. Se uno fa un programma non può più avere una vita privata”.

A quel punto Greta è entrata nel dettaglio e ha fatto riferimento appunto all’incontro avuto con Eugenio Colombo: “È da mesi uno dei miei più cari amici. E lo sarà per sempre perché gli voglio un bene dell’anima”. Successivamente ha svelato anche la natura del loro incontro. L’ex volto di Uomini e Donne si sarebbe presentato lì per far visita a lei e suo fratello: “Se io avessi qualcosa da nascondere con Eugenio o un’altra persona non uscirei di casa.. Se io esco alla luce del giorno vado al bar vado in giro vado dove cavolo voglio è perché non ho nulla da nascondere”.

Stufa delle continue allusioni sul legame con Eugenio Colombo, Greta Rossetti ha dichiarato ancora: “Siete pesanti. Se io sto con qualcuno sono la prima a dirlo. Io non ho peli sulla lingua. Siete arrivati al limite del limite. Basta. Mi angosciate. Appena faccio una cosa, sono con un maschio, tremila articoli e cose. Ma perché non vi fate una vita e pensate alle vostre cose? Perché pensate solo alle mie? Ma basta”!

Infine Greta Rossetti ha aggiunto che ha lei piace stare sui social, ma per cose negative e non situazioni di questo tipo. A detta sua poi non dovrebbe esserci alcun problema nell’avere un amico: “Non può rimanere in buoni rapporti perché subito ci deve essere qualcosa?”

Vi rigiriamo la domanda: qual è il problema?