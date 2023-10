Chi è Veronica Gentili? Età, vita privata e Instagram

NEWS

Nel 2023 Veronica Gentili la troviamo al timone di conduzione de Le Iene, ma è una giornalista, conduttrice e attrice molto apprezzata. Conosciamo meglio chi è attraverso delle curiosità come età, altezza, vita privata, fidanzato, carriera e Instagram.

Nome e Cognome: Veronica Gentili

Data di nascita: 9 luglio 1962

Luogo di nascita: Roma

Età: 41 anni

Altezza: 1 metro e 70 centimetri

Peso: 60 kg

Segno zodiacale: Cancro

Professione: giornalista, conduttrice e attrice

Fidanzato: Veronica ha un fidanzato di nome Massimo

Figli: Veronica non ha figli

Tatuaggi: Veronica non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @veronicagentili

Veronica Gentili età, altezza e biografia

Quanti anni ha e dov’è nata la conduttrice Veronica Gentili? È nata a Roma il 9 luglio 1962 sotto il segno del Cancro. La sua età oggi è di 41 anni.

Sappiamo quanto è alta Veronica Gentili? L’altezza corrisponde a 1 metro e 70 centimetri per un peso pari a 60 kg.

Vi state chiedendo quale percorso di studi ha fatto Veronica Gentili e che laurea ha? Dopo gli studi classici presso il Liceo ginnasio statale Terenzio Mamiani, la Gentili si è diplomata all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico nel 2006.

Vita privata

Soffermandoci sulla vita privata di Veronica Gentili cosa sappiamo? È sposata e ha dei figli?

Veronica Gentili non è sposata ma ha un fidanzato. La conduttrice infatti è fidanzata da oltre 6 anni con un uomo di nome Massimo. Lui è uno sceneggiatore per il cinema. Non amano però mostrare e raccontare troppo del loro privato. Anche se al giornale Confidenze ha raccontato di sognare una gravidanza. Oggi Veronica non ha figli.

E sulla sua famiglia cosa possiamo dire invece? Chi sono i genitori di Veronica Gentili? Ha dei fratelli? La presentatrice è figlia dell’avvocato Giuseppe Gentili e della gallerista Netta Vespignani. Quando è nata la mamma di Veronica? La pittrice è nata il 19 febbraio 1924 ed è venuta a mancare il 31 marzo 2021. La Gentili ha un fratello di nome Alessandro Vespignani.

Dopo essere stata pizzicata in compagnia di Marco Travaglio in passato, si è pensato che tra loro potesse esserci qualcosa. In realtà sono solo buoni amici.

Dove seguire Veronica Gentili: Instagram e social

Chi avesse piacere può seguire Veronica Gentili su Instagram, ma anche su Facebook e Twitter. Nelle piattaforme menzionate sono presenti le sue pagine ufficiali.

Qui si racconta tra lavoro, pensieri e vita privata. Non mancano scatti tratti da shooting fotografici e dalla sua quotidianità.

Carriera

Cosa faceva Veronica Gentili prima de Le Iene e qual è la sua carriera?

Il debutto nel mondo dello spettacolo inizia dal teatro, per poi concentrarsi anche su cinema e televisione. Sul grande schermo la vediamo per la prima volta nel 1999 nel film Come te nessuno mai.

Da quel momento non si è più fermata. Presente in varie serie TV come Provaci ancora prof!, Don Matteo e non solo, ha avuto il piacere di essere sì attrice, ma anche opinionista e conduttrice. Peniamo alla conduzione del TG di Rete 4, ma anche Controcorrente fino al 2023 quando prende il ruolo di presentatrice de Le Iene.

Ecco la sua carriera nel dettaglio…

Film e serie TV

Non solo in TV da conduttrice e opinionista, come vedremo. Questo perché Veronica Gentili ha recitato al cinema e nel piccolo schermo in diversi film e serie TV. Partiamo dalle pellicole:

Come te nessuno mai, (1999)

Family Game (2007)

Signorina Effe (2007)

Le ombre rosse (2009)

Passannante (2011)

Balkan Bazar (2011)

L’Isola dell’angelo caduto (2012)

Third Person (2013)

Vinodentro (2013)

In televisione invece Veronica Gentili l’abbiamo vista in:

Provaci ancora prof! (2005 e 2009)

Don Matteo (2006)

Romanzo criminale – La serie (2008-2010)

Il commissario Rex (2011)

Viso d’angelo (2011)

R.I.S. Roma 3 – Delitti imperfetti (2012)

Negli anni Veronica Gentili è stata protagonista anche di diversi cortometraggi. Tra questi citiamo per esempio Sarà per un’altra volta con la regia di Adriano Giannini nel 2016.

I programmi TV con Veronica Gentili

Come dicevamo Veronica è stata opinionista e conduttrice di diversi programmi tra La7, Rete 4 e Italia 1. Ecco dove l’abbiamo vista in questi anni:

Piazzapulita (2013)

Coffee Break (2016)

L’aria che tira (2017)

TGTG ( 2017)

Dalla vostra parte (2018)

TG4 (2018)

Stasera Italia e versioni Estate, Weekend e News (2018-2021)

Controcorrente (2021-2023)

Buoni o cattivi (2021)

Le Iene (dal 2023)

TG4

È il 2018 quando abbiamo visto Veronica Gentili alla conduzione del TG4.

Stasera Italia

Sempre nello stesso anno, fino al 2021, alla conduttrice è stato affidato Stasera Italia, così come la versione “Estate”, “Weekend” e “News”.

Controcorrente

A partire dal 2021 al 2023 Veronica ha avuto il piacere di condurre Controcorrente su Rete 4.

Perché è cambiata la conduttrice di Controcorrente e perché Veronica Gentili non lo conduce più? A causa di progetti lavorativi come Le Iene, si sta concentrando su altre esperienze televisive.

Veronica Gentili a Le Iene

Al timone di conduzione de Le Iene dal 3 ottobre 2023 troviamo Veronica Gentili. Chi ha sostituito? La conduttrice ha preso le redini di Belen Rodriguez e Teo Mammucari.

Ad affiancare al Gentili c’è Max Angioni.

Il libro di Veronica Gentili

Nel 2020 la Gentili ha anche pubblicato un libro dal titolo “Gli immutabili”.