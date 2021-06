La nuova edizione di Temptation Island ha avuto inizio questa sera. Stiamo imparando a conoscere le coppie che fanno parte della trasmissione di Canale 5, quest’anno condotta ancora da Filippo Bisciglia. Tra i concorrenti ce n’è uno che sicuramente sta dando molto di cui parlare sul web. Stiamo parlando della grossa gelosia del giovane Tommaso, sul quale Guendalina Tavassi ha fatto una inaspettata rivelazione. Qui sotto, infatti, possiamo vedere il video in cui parla di questo ragazzo.

Prima coppia di Temptation Island, Valentina e Tommaso. Guardo lui e dico: “Ma io questo lo conosco, lo conosco, oddio, oddio. Con sto frontone assomiglia a Megamind”. Poi mi sono ricordata che c’era sto ragazzino che mi ha insultato per tipo un anno in direct e sotto le foto. Mi insultava così, gratuitamente. Perché non lo conoscevo. Lui diceva che abitava anche qui dietro casa mia e conosceva mia figlia Gaia. E partivano insulti a raffica. Ma cose pesanti. E adesso lo ritrovo qui. Porello.