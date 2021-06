Stefano De Martino fa coppia con Paola di Benedetto?

Stefano De Martino, qualche tempo fa, era stato paparazzato in vacanza con la sorella Adelaide e alcune amiche, tra le quali anche Paola di Benedetto. Niente di strano. Quest’ultima, infatti, ha di recente annunciato la separazione con il fidanzato Federico Rossi e, probabilmente, aveva voluto staccare da tutto e divertirsi un po’ in compagnia di amici. Stando alle dichiarazioni di una fonte anonima, come riporta anche il sito Very Inutil People, lei e il conduttore di Torre Annunziata si starebbero frequentando.

A parlare, a quanto pare, sarebbe una fonte molto vicina all’influencer vicentina. Sembra, infatti, che il ballerino abbia dovuto faticare un po’ per conquistare la ragazza. Il corteggiamento, infatti, durerebbe ormai da qualche anno, nonostante l’ex gieffina sia rimasta del tutto indifferente alle avences avanzate. Queste, infatti, non sarebbero assolutamente la causa della rottura con Federico. Sempre la fonte, poi, ha detto che la frequentazione starebbe andando avanti da un paio di settimane.

Ma non finisce qui. Ultimamente Paola di Benedetto e Stefano De Martino starebbero passando molto tempo insieme. Nel weekend successivo all’ufficializzazione della fine della storia tra l’influencer e il cantante, infatti, sono stati visti insieme a Napoli. Che tra i due ci sia in vista un annuncio ufficiale sulla loro possibile relazione? Questa persona che ha rivelato le informazioni su di loro ne sembra sicura. Non ci resta che attendere e vedere cosa succederà.

Per il momento queste informazioni vanno prese con le pinze. I diretti interessanti non hanno mai rilasciato dichiarazioni in merito, quindi possiamo solo affidarci alle informazioni che abbiamo a disposizione e non è detto che queste risultino, alla fine, vere. Non appena avremo maggiori informazioni non esiteremo ad aggiornarvi. Continuate a seguirci per tante altre news.

