Brutta caduta per Angelina Mango dalle scale dell’aereo, la cantante ha raccontato cosa è successo e come sta

Piccolo incidente per Angelina Mango un paio di giorni fa. La cantante è infatti scivolata dalle scale dell’aereo per via delle troppe cose che aveva in mano. Ha battuto il ginocchio e ha avuto paura di rompersi qualcosa. Per fortuna niente di grave e lei stessa ha aggiornato i suoi fan sulle sue condizioni mediche.

Il racconto di Angelina Mango sulla caduta dall’aereo che le ha fatto battere il ginocchio

Un paio di giorni fa, il 2 luglio, Angelina Mango è stata vittima di un piccolo incidente mentre tornava a casa con l’aereo. La cantante ha avuto una brutta caduta che le ha anche messo paura perché avrebbe potuto rompersi qualcosa. Per fortuna, però, come lei stessa ha rivelato non è successo nulla di grave.

In un video TikTok, infatti, l’ex allieva di Amici ha spiegato a tutti i suoi fan cosa era successo. “Sono scivolata dalle scale dell’aereo”, ha raccontato. “Avevo una valigia, un sacchetto, uno zaino, le cuffie, gli occhiali e un sacchettino di babà. In realtà la colpa dè di babà. Perché per salvare i babà ho sacrificato il mio ginocchio”.

Angelina Mango ha anche mostrato le condizioni del suo ginocchio in cui si vede un’abrasione. Ma per fortuna non è successo nulla di grave. Lei stessa ha spiegato che non si è rotta nulla, anche se ha avuto paura che potesse accadere. Ha detto: “Ho avuto paura di rompermi tutto. Ma mi ha detto l’osteopata che sono molto flessibile, quindi non mi sono rotta niente. Tutto a posto, una lieve tendinite. Non posso correre per quattro giorni”.

Quindi per Angelina Mango solo un po’ di riposo e il suo lavoro non è a rischio. Infatti la data del concerto live con Tedua, a Vicenza, il 13 luglio è confermata e non rischia nemmeno di saltare. I fan comunque hanno riempito la cantante di messaggi augurandole di rimettersi presto.