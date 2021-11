1 Le accuse di Guendalina Tavassi

È di nuovo scontro tra Guendalina Tavassi e l’ex marito Umberto D’Aponte. Ieri l’influencer sui social ha raccontato di non poter utilizzare il suo smartphone e di avere quello del suo avvocato perché vittima di aggressione da parte di D’Aponte. Lei ha mostrato il suo telefono rotto e ha annunciato che non sarebbe finita qui, con tanto di replica di Umberto.

A seguire a tarda sera Guendalina Tavassi è tornata in possesso dei suoi social e su Instagram ha fatto una lunga diretta dove non sono mancate delle accuse pesanti contro l’ex marito Umberto. Ha fatto riferimento anche a fatti risalenti al 2015 quando era incinta di Salvatore. Sempre Guendalina ha detto di aver fatto silenzio per tutelare i bambini e di avere dei video contro di lui:

“Unica cosa che chiedevo era di prendersi cura dei bambini e non di tenerli il tempo di una foto su Instagram (…). I figli li ho sempre mantenuti io e sono sempre stati con me. Non mi calmo e non ce la faccio più a stare zitta perché non potete sapere cosa è diventata la mia vita e cosa continua a farmi questa persona. “, ha attaccato la Tavassi, che ha proseguito con il suo sfogo. A quel punto dopo la replica di Umberto D’Aponte, ha voluto mostrare le sue prove e difendersi: “Io per i bambini ho sempre cercato di far finta di nulla”. Ma ecco le parole e i video mostrati da Guendalina Tavassi…

A seguire Guendalina Tavassi ha portato alla luce anche dei documenti, continuando a dar contro all’ex marito…

Ma in tutto ciò come avrà reagito l’ex marito di Guendalina Tavassi? La reazione è arrivata proprio nel momento in cui lei era in diretta su Instagram…