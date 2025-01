Dopo vari rumor e speculazioni su un certo “guru della moda” che avrebbe avuto un flirt con Lorenzo Spolverato, oggi è proprio lui a parlare e scopriamo quindi chi è Saro Mattia Taranto. Ecco il confronto nella Casa del GF con il concorrente.

Il confronto tra Lorenzo Spolverato e il guru della moda

Da molte settimane si parla di un certo “guru della moda” che avrebbe avuto un flirt con Lorenzo Spolverato. Secondo i rumor, questo sarebbe il grande segreto del gieffino che non ha mai voluto dire. Dopo tutto questo mistero, questo mistrioso guru ha rilasciato delle dichiarazioni a Nuovo TV e abbiamo un nome e cognome: Saro Mattia Taranto.

Proprio nella puntata di stasera del reality Saro è entrato nella casa del GF per un faccia a faccia con Lorenzo. A tal proposito, appena Saro è arrivato, Lorenzo ha avuto dei dubbi sul ricordare quando si sono conosciuti e quante volte si sono visti. Il “guru della moda” ha voluto raccontare cosa è accaduto cioè dopo la prima di un film sono stati all’afterparty e poi Lorenzo ha riaccompagnato a casa Saro. E lì in auto ci sarebbe stato un bacio passionale. Il gieffino ha negato tutto.

A un certo punto Lorenzo Spolverato ha scoperto che il “guru della moda” sarebbe Saro Mattia Taranto ed è rimasto sconvolto. Oltre a negare nuovamente un loro bacio, si è chiesto come possa essergli venuto in mente di definirsi “guro della moda”.

Le opinioniste si sono mostrate dubbioso sulla presenza di questo ragazzo al GF per il confronto con Lorenzo e queste rivelazioni. Più che altro Beatrice Luzzi si è chiesta perché, se c’era tanta chimica, non sia andata avanti la storia. Cesara Buonamici ha fatto notare che questa storia viene fuori dopo oltre un anno ed è molto strano.

Chi è Saro Mattia Taranto

Ma chi è il “guru della moda” Saro Mattia Taranto? Non abbiamo molte informazioni su di lui, ma sappiamo che lavora per il brand Alviero Martini. Si tratta di una figura emergente nel panorama fashion italiano. Stando alle informazioni raccolte sul web e sui social è originario della Calabria, ha 24 anni ed è nato il 16 giugno 2000.

Dopo i rumor su una presunta relazione tra Lorenzo Spolverato e questo “guru della moda”, sono arrivate delle dichiarazioni direttamente da Saro. Al magazine di Nuovo TV ha infatti detto:

“Io e Lorenzo ci siamo conosciuti alla prima a Milano del film Runner il 2 dicembre 2023. Durante la serata Lorenzo si è mostrato particolarmente galante con me. E devo ammettere che è stato anche molto malizioso, come si fa quando si è interessati a qualcuno. Dopo l’evento abbiamo deciso di proseguire la serata insieme. Poi lui mi ha accompagnato a casa e in auto c’è stato un bacio tra di noi. Ma il bacio tra di noi è stato molto passionale e sentito. Non è stato un bacetto tra amici ma qualcosa di più sentito!”.