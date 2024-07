“Non ti devi azzardare di darti la minima colpa. Lui ha 42 anni rovinati e fa schifo. Si deve vergognare”, con queste parole Alessia ha preso le difese di Jenny a Temptation Island e ha attaccato duramente Tony.

Temptation Island, Alessia attacca Tony

Stasera è tempo di una seconda puntata con Temptation Island. Dopo aver visto le dure parole di Alessia sul suo fidanzato Lino (il quale ha rifiutato per la seconda volta il falò di confronto anticipato). Ma c’è stato un altro momento che ha visto protagonista la ragazza, ma stavolta non esattamente nei confronti del suo compagno.

Alessia infatti è andata contro un altro protagonista. Vedere Jenny, una delle fidanzate, tra le lacrime per Tony dopo alcune immagini che non le sono piaciute (lui ha dichiarato di avere una doppia vita), non è riuscita a tacere. Per questo ha preso la palla al balzo e ha rivolto tutto il suo supporto all’amica di Temptation Island, prendendosela con Tony.

Jenny si è sfogata tra le lacrime e non si è spiegata perché Tony abbia fatto questo gesto. Peraltro Lui si è mostrato molto vicino alla single Karina e Jenny non è rimasta male per le parole del suo fidanzato. A Temptation Island Tony ha detto di sentire delle nuova emozioni.

Dopo il falò Jenny come detto ha trovato il supporto delle ragazze. In particolare Alessia di Temptation Island: “Tu sei stata una grande, sei una donna con la D maiuscola. Lui pensava che aveva una bambina accanto. Sei una donna. Non ti devi azzardare di darti la minima colpa. Lui ha 42 anni rovinati e fa schifo. Si deve vergognare.

Nemmeno un ragazzino di 15 anni. Lui e quell’altro schifo (il suo fidanzato Lino ndr). Le persone ti apprezzano per come sei, sei una ragazza intelligente. Con lui sembri una bambola di porcellana. Tu accanto a lui sei una scema. Non ti far rovinare, quella persona ti spegne, tu sei il sole”, ha concluso Alessia a Temptation Island. Vedremo ora se Jenny seguirà il suo e il consiglio delle altre ragazze.