Stasera Alessia a Temptation Island ha chiesto per la seconda volta il falò di confronto a Lino, ma lui rifiuta categoricamente: “Devo capire le mie cose”, ha detto a Filippo Bisciglia.

Temptation Island, Lino rifiuta il falò

La puntata scorsa di Temptation Island si era conclusa con la richiesta di falò di confronto anticipato (per la terza volta in poche ore) richiesto da Alessia al suo fidanzato Lino. Quest’ultimo però nei primi due casi ha rifiutato categoricamente la richiesta da parte della ragazza. Ma stasera?

Abbiamo assistito a un piccolo recap a Temptation Island dove Alessia ha avuto di che lamentarsi nel vedere il suo compagno Lino avere degli atteggiamenti di troppo con le single e utilizzare delle parole che le hanno arrecato fastidio. Lei ha capito che forse è il caso di parlarne a quattr’occhi per metterci un punto, ma Lino sembra essere contrariato e intenzionato a viversi questa esperienza. E proprio in apertura di puntata è arrivata la sua scelta.

Chiamato al falò da Filippo Bisciglia, Lino ha detto per la terza volta “no” al falò di confronto a Temptation Island, dando questa motivazione: “Devo capire le mie cose. Mi sono spesso accantonato io, ma ho bisogno di capire le mie cose. Mi dispiace per te che ti sto facendo fare avanti e indietro”.

Lino, per la seconda volta, rifiuta il falò di confronto richiesto dalla sua fidanzata Alessia! #TemptationIsland pic.twitter.com/yeVjkpUG9Q — Temptation Island (@TemptationITA) July 4, 2024

Successivamente Filippo Bisciglia ha informato Alessia che Lino non ha accettato il falò di confronto. “Grazie Filippo, ma sicuramente ne chiederò un altro. Domani e dopodomani ne chiederò un altro”. La fidanzata di Temptation Island non l’ha presa affatto bene quanto accaduto e la scelta di Lino di non accettare.

Se lei sembra preoccupata ed è pronta ad affrontare nuovamente il ragazzo, lui è tornato dai suoi compagni lamentandosi della scelta di richiedere il falò. “Io sto bene così. Non sento la sua mancanza, non per ora. Negli ultimi anni lei è sempre scappata dai suoi problemi. Lei non mi ha capito in questi anni, tu ci sei riuscita in pochi giorni”, ha Lino detto confidandosi con la single di Temptation Island.

Come finirà ora? Ci saranno ulteriori colpi di scena a Temptation Island?