Durante la seconda puntata di Temptation Island Alessia ha affermato che la tentatrice Maika, che sta flirtando con il compagno Lino, assomiglia a Totò e Nino D’Angelo.

Lo sfogo di Alessia a Temptation Island

Questa sera, 4 luglio 2024, sta andando in onda la seconda puntata di Temptation Island e siamo tornati a parlare di Alessia e Lino. La coppia ha voluto partecipare al programma per provare a risolvere i propri problemi di coppia, tuttavia sembra che le cose al momento non stiano andando come sperato.

Nello scorso appuntamento abbiamo visto Lino legare molto con la tentatrice Maika e per tale ragione Alessia si è ingelosita. A chiamare la redazione, infatti, era stata la fidanzata “perché non ho fiducia in lui. Penso che mi tradisca e sono stanca di rincorrere un ragazzo immaturo”. Lino aveva replicato: “Ormai è diventata una guerra. Lei è diventata pesante. Vorrei un po’ di libertà” e allora la compagna ha risposto: “Ma la fiducia si guadagna o si dà a chiunque?”.

Dopo aver visto la vicinanza tra Lino e Maika, quindi, la fidanzata di Temptation Island si è lasciata andare a dei commenti sull’aspetto della tentatrice. Alessia, infatti, l’ha paragonata a Totò per il mento un po’ pronunciato e poi a Nino D’Angelo per la sua chioma bionda. Ovviamente si tratta di commenti fatti presa dalla rabbia del momento ed escludiamo che pensi queste cose sul serio.

Cosa accadrà tra Alessia e Lino lo scopriremo solo nelle prossime settimane, ovvero non appena avremo davanti agli occhi il loro primo falò di confronto. Vi terremo aggiornati con tutte le news del caso.