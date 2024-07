La seconda puntata di Temptation Island ha visto tra i protagonisti Siria e Matteo. La fidanzata ha fatto una serie di rivelazioni, come per esempio quante volte fa l’amore con il suo compagno e il cambiamento del suo fisico.

La rivelazione di Siria a Temptation Island

Questa sera a Temptation Island è stato il turno anche di Siria e Matteo per parlare dei loro problemi di coppia. Il fidanzato è stato chiamato nel Pinnettu per la prima volta e ha assistito a un’intervista della compagna all’interno della quale ha fatto una sconcertante rivelazione per lui:

“Mi è mancata la forza di dirgli come stanno le cose da parte mia. A seguito della mia perdita di peso ho acquisito sicurezza in me stessa e non sono più sicura di voler restare con lui. Ho esigenze diverse, non mi dà quello che merito. Prima mi accontentavo del poco che mi dava, io avevo 16 anni all’epoca. Oggi mi sento diversa e merito più attenzioni”.

LEGGI ANCHE: Le corna ritorneranno molto presto! Una nuova edizione di Temptation Island già a settembre

Siria è poi andata a confidarsi con Ludovica e durante il suo discorso si è anche messa a piangere. La concorrente di Temptation Island ha affermato di non fare più spesso l’amore con Matteo e ha raccontato di non cercarlo più ‘sessualmente‘ da tempo:

“Lui odia il mio lavoro perché gli dedico troppo tempo. Io torno e lui è già alla play, quando faccio da mangiare io sto 20 minuti ad aspettare e inizio senza di lui. Io mi addormento con i miei video perché è sempre alla Play.

Una volta a settimana facciamo l’amore, quando usciamo. Ho smesso di cercarlo sessualmente perché mi diceva che non aveva voglia. Io ero ancora grassa quando è iniziata questa cosa e mi è rimasta dentro”.

Dei duri colpi per Matteo, che ha lasciato il Pinnettu infastidito ma gli altri fidanzati hanno provato a farlo ragionare dicendogli di agire se non vuole perderla: “Smettila di stare davanti alla Play e falla sentire bella, portala fuori“. Come finirà la loro storia?