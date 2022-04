Il racconto di Hailey Baldwin

Non sono state settimane semplici le ultime per Hailey Baldwin. La modella infatti lo scorso 13 marzo è finita in ospedale, dopo essersi sentita male a causa di sintomi simili a un ictus causati da un coagulo di sangue nel cervello. A oggi per fortuna la moglie di Justin Bieber sta bene e poche ore fa sul suo canale YouTube ha rotto il silenzio e ha svelato per la prima volta quello che le è accaduto. Hailey nel lungo video ha raccontato di aver avuto un mini ictus! Come se non bastasse alla Baldwin è stato diagnosticato anche un PFO, un Forame Ovale Pervio, ovvero un’anomalia cardiaca curabile. Queste le dichiarazioni della modella, riportate da Vanity Fair Italia:

“Ero seduta a tavola con Justin, stavamo parlando normalmente durante la colazione, quando ho sentito una strana sensazione nel braccio destro, dalla spalla fino le dita della mano, che erano intorpidite. E quando mio marito mi ha chiesto che cosa avessi mi sono resa conto che non riuscivo a parlare. Tutto il lato destro della mia faccia era bloccato, non riuscivo a dire una parola e ho pensato immediatamente a un ictus”.

Una volta giunta al pronto soccorso per fortuna la situazione era già migliorata. Tuttavia i medici hanno voluto comunque tenere Hailey Baldwin in osservazione, per sottoporla a una serie di esami. A seguito di numerosi accertamenti, è emerso che sono tre le cause che hanno causato il coagulo di sangue: il Covid, il jet lag provocato da un lungo viaggio tra Parigi e Los Angeles, e l’uso di una piccola anticoncezionale che Hailey aveva cominciato a prendere senza aver consultato il suo medico. A oggi però la Baldwin per fortuna sta bene, e lei stessa ha ammesso che il peggio è passato:

“Tutto si è svolto molto agevolmente e ora mi sono rimessa completamente. La mia più grande paura era che potesse capitarmi di nuovo qualcosa di brutto ed ero molto spaventata. Ora mi sento davvero sollevata di aver risolto il problema e di poter andare avanti con la mia vita. Ho voluto condividere la mia esperienza pubblicamente soprattutto per chi sta vivendo la stessa situazione. Voglio che sappiate che vi comprendo perché so perfettamente quanto tutto questo possa essere spaventoso”.

