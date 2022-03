Hailey Baldwin, moglie di Justin Bieber, ricoverata d’urgenza in ospedale

La moglie di Justin Bieber, Hailey Baldwin, è stata ricoverata in ospedale. Ecco il motivo e come sta adesso

Il ricovero urgente in ospedale per Hailey Baldwin

Hailey Baldwin, la moglie di Justin Bieber, ha raccontato di essere stata trasportata in ospedale per alcuni problemi al cervello. La modella di 25 anni, infatti, è stata ricoverata a Palm Springs nella settimana appena passata. A confermarlo ci ha pensato la rivista People, la quale ha anche riportato le parole che la celebrità ha scritto su Instagram. Ha raccontato di essere entrata nella struttura con sintomi simili a un ictus causati da un coagulo di sangue nel cervello.

Questo il suo racconto:

“Giovedì mattina sedevo a colazione con mio marito quando ho iniziato a manifestare sintomi simili a quelli di un ictus. Sono stata portata all’ospedale. Hanno scoperto che avevo un coagulo di sangue molto piccolo nel cervello. Questo aveva causato una piccola mancanza d’ossigeno. Il mio corpo, però, si è guarito da solo e mi sono sentita totalmente meglio dopo alcune ore.

Nonostante questo sia stato uno dei momenti più spaventosi della mia vita, sono a casa adesso e sto bene. Mi sento davvero grata per tutti i fantastici dottori e le infermiere che si sono presi cura di me. Grazie a tutti coloro che mi hanno scritto per esprimere il loro supporto, la loro preoccupazione e il loro amore“.

Hailey Baldwin, per fortuna, si è rimessa e adesso si sente meglio. Questo momento molto brutto arriva poco tempo dopo la notizia della positività al Coronavirus da Justin Bieber. Il marito, infatti, anche se ora sta bene, ha dovuto rimandare alcuni suoi concerti e cancellare lo show a Las Vegas:

A causa di risultati positivi al Covid dobbiamo, sfortunatamente, rimandare lo show di domenica a Las Vegas. Justin è veramente deluso, ma la sicurezza e la salute del suo staff, sua e dei suoi fan ha la priorità più alta.

Continuate a seguirci per tante altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.