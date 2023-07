Hairy Cherry, la tiktoker che guadagna 20 mila dollari al mese per non radersi

NEWS

Debora Parigi | 27 Luglio 2023

Hairy Cherry porta avanti il messaggio del non radersi e di recente ha scoperto il mondo di OnlyFans in cui viene pagata per mostrare i peli

Si chiama Hairy Chery e guadagna su Onlyfans mostrando i peli

Si chiama “body positivity” ed è quello che sempre più donne, specialmente ragazze, fanno parlando di liberarsi dalle costrizioni estetiche imposte dalla società. Su TikTok ci sono tantissime giovani che parlano apertamente del proprio corpo fatto di imperfezioni (come chiunque ha) e del fatto di non doversi vergognare. In particolare da molti anni ha preso anche piede il tema della depilazione con sempre più ragazze che rifiutano di depilarsi perché imposto dalla società. Tra questi c’è anche Hairy Cherry.

È il nickname di una giovane tiktoker di 25 anni di Seattle che al momento vanta più di 120 mila followers e 3.7 milioni di like. Laureata in business administration, Cherry ha lanciato sulla piattaforma un messaggio di accettazione del proprio corpo parlando proprio del fatto di aver scelto di smettere di depilarsi. Sul social network ha ottenuto grandissimo successo, ma non si è fermata qui.

Successivamente, infatti, Hairy Cherry è sbarcata su OnlyFans, la piattaforma di contenuti per adulti. “Mi sono resa conto che c’era un mercato nell’industria del sex work per ragazze pelose. I miei fan hanno iniziato a chiedermi di farmi crescere i peli ovunque. E mentre i miei peli crescevano, cresceva anche il mio conto in banca”, ha raccontato in un’intervista al Daily Star.

La scelta di sbarcare su OnlyFans è stata quindi dovuta al mercato che c’è su questa piattaforma, una grande richiesta di ragazze non depilate. E così il suo conto in banca è aumentato in maniera esponenziale. “Potreste pensare che io sia brutta perché ho i peli, ma io ma io guadagno 20 mila dollari al mese per non depilarmi”, ha scritto nella didascalia di un video che ha pubblicato. “Un fan mi ha pagato 7.000 dollari per non radermi più, quindi eccomi qui!”.

Insomma Hairy ha tutte le buone intenzioni del mondo e ha trovato una strada di guadagno portando avanti le sue idee. Ma questa scelta è molto divisiva. Infatti tra i commenti sotto ai suoi video c’è chi si sente ispirato da lei e l’apprezza e chi invece la critica duramente. Ma le critiche non riguardano solo l’estetica o l’autostima, ma tanti puntano l’attenzione più che altro su una questione igienica.