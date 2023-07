NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Luglio 2023

Maria De Filippi paparazzata in Sardegna

Sono stati mesi intensi gli ultimi per Maria De Filippi. Come sappiamo infatti solo lo scorso febbraio la conduttrice ha dovuto affrontare la morte di Maurizio Costanzo, tuttavia la stacanovista presentatrice ha prontamente ripreso a concentrarsi sul suo lavoro. Nelle ultime settimane così Maria è arrivata in Sardegna, in occasione delle registrazioni della nuova edizione di Temptation Island, che sta appassionando tutto il pubblico. Anche quest’anno infatti il reality show si è confermato essere una garanzia per Mediaset, al punto che l’azienda ha anche deciso di produrre un’edizione invernale.

Nel mentre proprio la De Filippi è stata paparazzata dal settimanale Chi durante un pomeriggio libero in Sardegna. Insieme a lei suo figlio Gabriele, col quale ha trascorso alcune ore in relax. Tra chiacchiere e qualche lancio col frisbee, i due si sono goduti qualche ora di relax, prima di tornare a lavorare (QUI per le foto).

Questa dunque è la prima estate per Maria De Filippi senza Maurizio Costanzo, e adesso che i suoi programmi sono in pausa può finalmente concedersi qualche settimana di spensieratezza. Come da tradizione così la conduttrice trascorrerà il mese di agosto insieme a Gabriele nella villa di Ansedonia, prima di tornare a Roma per preparare le nuove edizioni delle sue trasmissioni.

Nel mentre in queste settimane abbiamo appreso che Maria a breve debutterà anche come attrice. La De Filippi infatti apparirà nella seconda stagione di “Vita da Carlo” con Carlo Verdone. Proprio quest’ultimo, nel corso di un’intervista, ha parlato della presentatrice, affermando: “Con Maria ci conosciamo, siamo amici. Mi ha colpito quanto è stata collaborativa. Quando l’ho chiamata mi ha detto subito: ‘Non c’è problema. Fatemi sapere le date’. Mi capita di chiedere a colleghi attore di fare qualcosa e mi cascano le braccia, sembra di prendere appuntamento con il presidente cinese. Lei no, ed è stata anche bravissima come attrice. Non ha sbagliato niente, ci siamo pure sbrigati in fretta”.