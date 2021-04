1 Il messaggio di Harry e Meghan

Solamente qualche ora da Buckingham Palace è arrivato il triste annuncio della morte del Principe Filippo, marito della Regina Elisabetta, venuto a mancare all’età di 99 anni. A quel punto in molti si sono chiesti se Harry e Meghan, che come sappiamo hanno detto addio alla Royal Family inglese, avrebbero preso parte al funerale del Duca Di Edimburgo. La cerimonia si svolgerà nelle prossime ore nella Cappella di San Giorgio, la chiesetta privata che si trova dentro al Castello di Windsor, proprio dove si sono sposati i Sussex tre anni fa.

Al momento tuttavia non è ancora ben chiaro se il Duca e la Duchessa torneranno a Londra per dare l’ultimo saluto al Principe Filippo, la cui morte ha scosso il mondo intero. Nel mentre però Harry e Meghan, sul sito della loro fondazione Archewell, hanno pubblicato un primo messaggio di addio in memoria del Duca di Edimburgo. Queste le dolci parole dei Sussex, che come milioni di persone in queste ore hanno voluto ricordare Filippo:

“In memoria di Sua Altezza Reale il Duca Edimburgo. Grazie per il tuo servizio. Ci mancherai moltissimo”.

Non resta che attendere ancora qualche ora, a questo punto, per scoprire se Harry e Meghan torneranno a Londra in occasione del funerale del Principe Filippo. Mentre aspettiamo news in merito, noi di Novella 2000 ci uniamo nuovamente nell’inviare un caloroso abbraccio alla Royal Family per la perdita del Duca di Edimburgo, che avrà sempre un posto speciale nei nostri cuori.