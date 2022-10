1 La scelta di Harry e Meghan

Con la morte della Regina Elisabetta il mondo intero si è domandato cosa sarebbe accaduto tra Harry e Meghan e la Royal Family inglese. Come in molti sapranno infatti Sua Maestà ha sempre cercato di tenere unita la famiglia e proprio il Duca di Sussex è sempre stato legato a sua nonna, e ha sempre cercato di compiacerla in ogni modo. Adesso che però The Queen ci ha lasciati, sembrerebbe che Harry sia intenzionato a prendere le assolute distanze da suo padre Re Carlo e da suo fratello William. Nonostante sembrasse che il Duca si fosse riavvicinato ai suoi parenti, adesso giunge voce dai tabloid inglesi che i rapporti sarebbero prossimi a toccare il fondo. Ma non solo.

Stando a quanto riportato, pare che Carlo abbia deciso di compiere un altro passo verso i Sussex, e che abbia invitato la coppia, insieme ai loro figli, a Londra per trascorrere il Natale insieme, il primo dopo la morte di Elisabetta. Secondo le indiscrezioni però pare che il Duca e la Duchessa abbiano rifiutato l’invito.

Harry e Meghan dunque non torneranno a Londra a Natale, e pare che resteranno in America, dove ormai hanno iniziato la loro nuova vita. Ma quali sarebbero le ragioni di questo nuovo allontanamento dai Windsor? Alla base delle tensioni come sappiamo ci sarebbe il libro Spare, l’autobiografia scandalo di Harry che uscirà contemporaneamente in tutto il mondo il prossimo 10 gennaio. Stando a quanto è emerso, all’interno delle sue memorie il Principe racconterà senza filtri i segreti più oscuri della Royal Family, e la cosa sta preoccupando non poco Buckingham Palace. Proprio il romanzo, secondo le indiscrezioni, potrebbe segnare la fine di ogni tentativo di riconciliazione tra Harry e la sua famiglia.

Nel mentre qualche giorno fa a parlare per la prima volta dopo la morte della Regina è stata nientemeno che Meghan Markle, che nel corso di una lunga intervista ha parlato del suo legame con Elisabetta. Rivediamo le sue dichiarazioni.