1 Le condizioni per una pace con William e Kate

Si torna a parlare di Royal Family! La maretta tra il Principe Harry e Meghan Markle con il Principe William e Kate Middleton è ormai cosa nota a tutti. Recentemente il secondogenito di Diana e Carlo durante il soggiorno nel Regno Unito con la consorte ha rifiutato l’incontro con suo fratello e sua cognata. Se inizialmente si pensava potesse dipendere da William, si è poi scoperto che a prendere questa decisione, in realtà, sia stato proprio Harry.

A far trapelare l’indiscrezione, come raccolto da Gossip e TV, è il The Sun. Una fonte vicina a Palazzo fa sapere per l’appunto che sia stato il Duca di Sussex e sua moglie a evitare così l’incontro. Un possibile faccia a faccia tra loro potrebbe si esserci (e chissà magari anche le condizioni per una pace duratura), ma solo a una condizione. Vi chiederete certamente: quale?

Come riportato dal tabloid Harry e Meghan torneranno rivolgere la parola a William e Kate (così come al padre Carlo) solo quando questi ultimi porgeranno le loro scuse. Questo perché il Principe “ribelle” sembra non aver digerito il modo in cui si sia comportato suo fratello, nel momento più delicato e difficile per lui. Anziché stargli accanto, infatti, gli recrimina l’essersi allontanato e non aver preso una secca posizione con la stampa. Si aspettava infatti che con i media lo difendesse con le unghie e con i denti, ma così non è stato.

The Sun, come si legge su Gossip e TV, fa sapere ancora con Harry sia davvero rimasto male dal modo in cui William non abbia mostrato la giusta fratellanza e generosità nei suoi confronti e di aver tenuto (ingiustamente) un comportamento davvero duro verso la sua famiglia.

Pare però che presto Harry e Meghan potrebbero tornare nel Regno Unito e chissà non possa esserci la possibilità per parlarne a quattr’occhi…